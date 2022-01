Der Klimawandel zwingt die Waldbesitzer dazu, ihre Wälder umzubauen und sich insgesamt neu zu orientieren. Noch erzielen sie ihre Einnahmen zum allergrößten Teil aus dem Holzverkauf. Die Suche nach alternativen Einnahmequellen hat aber längst begonnen. Große Hoffnungen beruhen dabei auf einer dauerhaften Honorierung der Ökosystemleistungen durch den Staat, aber auch Ersatz- und Ausgleichmaßahmen, die Windenergie oder der Handel mit CO 2 -Zertifikaten könnten in Zukunft eine Rolle spielen.

Sinkt das Interesse an der Bewirtschaftung?

Im Zusammenhang mit der Honorierung der Ökosystemleistungen und den CO 2 -Handel kommt allerdings immer wieder die Diskussion auf, dass die Waldbesitzer ihre Holznutzung einschränken oder gleich ganz auf sie verzichten könnten. Während solche Aussichten bei den Befürwortern der Holznutzung, bei der Holzindustrie oder den Forstunternehmern tiefe Sorgenfalten erzeugen, dürften sie aus Sicht des Naturschutzes wohl eher eine interessante Entwicklung darstellen. Die Naturschutzverbände kaufen selbst schon seit Jahren Waldflächen, um sie naturnah zu bewirtschaften oder aus der Nutzung zu nehmen. Die NABU-Stiftung beispielsweise vergibt dabei für monatlich 10 €/ha Urwaldpatenschaften.

Das Urwaldprojekt von Wohllebens Waldakademie

Auch die 2017 gegründte Waldakademie von Peter Wohlleben ist in dieser Hinsicht aktiv. Kurz vor Weihnachten informierte ihr Geschäftsführer Tobias Wohlleben über das sogenannte Wildnisprojekt, das sich an private und kommunale Waldbesitzer wendet. Die Waldakademie pachtet im Rahmen des Projektes arrondierte Waldflächen ab 100 ha. Mindestens 20 ha davon müssen aus alten Laubwäldern bestehen, darüber hinaus können zum Beispiel aber auch abgestorbene Fichtenbestände in das Projekt eingebracht werden. „Über die Projektlaufzeit von 50 Jahren verpflichten sich die Waldbesitzenden auf forstliche Eingriffe vollständig zu verzichten und erhalten dafür zu Projektbeginn eine attraktive Pacht für den Gesamtzeitraum ausgezahlt“, erklärt Wohlleben. Grundlage für die Berechnung der Pacht ist der zu erwartende Holzerlös plus ein Betrag X. Den Worten Wohllebens zufolge ist es damit möglich, auch größere Naturschutzprojekte wirtschaftlich im Wald umzusetzen und dabei besser abgesichert Einnahmen zu generieren als mit einer konventioneller Bewirtschaftung.

Finanzierungsmodell

Die Waldakademie finanziert ihr Angebot, indem sie in den Schutzgebieten Waldpatenschaften für Flächen ab 1 m2 vergibt. Die Interessenten zahlen dafür einmalig 4,75 €/m2 inklusive Mehrwertsteuer. Sie erhalten dafür eine Urkunde mit Informationen zum Schutzgebiet sowie die GEO-Koordinaten und Luftbilder der eigenen Schutzfläche. Ab 75 m2 bietet die Waldakademie eine kostenlose Führung durch das Schutzgebiet an.

Bisher hat Wohllebens Waldakademie ein Wildnisgebiet gepachtet: etwa 100 ha des insgesamt über 400 ha großen Waldes der Gemeinde Wershofen in der Eifel. Dabei handelt es sich um 160 bis 200 Jahre alte Buchenbestände. Weil die Flächen für Patenschaften dort langsam zur Neige gehen, sucht die Waldakademie zur Zeit weitere Partner.

Oliver Gabriel