Wicki-Raupe zum Dritten

2012 kam die erste Wicki-Forstraupe in der Schweiz auf den Markt und gehört damit zu den ersten Geräten aus dieser mittlerweile populären Maschinengattung. In diesen Tagen kommt die dritte Generation der Wicki-Forstraupe 50.6 mit dem Kürzel „C“ am Schluss heraus. Äußerlich auf den ersten Blick nur wenig verändert, arbeitet unter der Motorhaube statt dem alten Lombardini- jetzt ein Hatz-Diesel mit der aktuellen Abgasstufe V und Partikelfilter. Die Kraft zum Antrieb überträgt ein neues Zwischengetriebe. Für die elektronische Steuerung hat ein modernes CAN-Bus-System Einzug gehalten. An der Winde gab es nichts zu verbessern; das ist weiterhin eine Adler EHY6 mit 8 t Zugkraft und einer Kapazität von 150 m Seil in 12 mm Durchmesser. Die zusätzliche Traktionswinde liefert bis 1,9 t Zug und hat mit der Sicherung des 2,6 t schweren Geräts somit keine Mühe.

Das Neue Zwischengetriebe ist am Motor angeflanscht, wirkt direkt und ohne Kraftverlust über eine Gummikuplung auf die Seilwinde. Auch die Hydrostaten für den Fahrantrieb werden direkt angeflanscht ebenso die Zahnradpumpen // Foto: Wicki Forst

H. Höllerl