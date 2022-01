Auch wenn wegen der Corona-Pandemie schon wieder einige Messen abgesagt werden mussten, bleibt 2022 bis auf weiteres ein wichtiges Forstmessejahr. Sollten alle Termine wie geplant stattfinden, dürfte es Waldbesitzern, Förstern und Forstunternehmern nicht leicht fallen, alle Veranstaltungen zu besuchen oder sich auch nur für ein oder zwei von ihnen zu entscheiden.

Vier Schwergewichte in Deutschland

Mit der ForstLive, den KWF-Thementagen, der Interforst und den DLG-Waldtagen stehen allein vier Schwergewichte an. Den Zeitaufwand für diese Pflichttermine sollte man aber nicht scheuen, denn nach der langen Durststrecke in Sachen Messen, dürfte man danach endlich wieder auf dem neusten Stand der Technik sein – und hat obendrein Kollegen, Bekannte und Geschäftspartner wieder persönlich getroffen. Man muss sich dabei allerdings auf mehr oder weniger strenge Corona-Auflagen einstellen, die dem puren Messegenuss durchaus entgegen wirken könnten.

Zwei skandinavische Forstmessen

Wem das noch nicht reicht, der sollte im Juni unbedingt eine Reise nach Schweden zur Elmia Wood in Erwägung ziehen und außerdem im September zur FinnMetko nach Finnland fahren. Die Elmia Wood wird nach dem Rückzug der großen Forstmaschinenhersteller voraussichtlich nicht mehr das sein, was sie einmal war: nämlich die Weltleitmesse für Forsttechnik. Trotzdem gilt nach wie vor, dass skandinavische Hersteller eher dort – und nicht in Deutschland – ihre Neuigkeiten vorstellen werden. Das trifft bei der FinnMetko ebenfalls zu, auch wenn der eine oder andere deutsche Handelspartner daran arbeiten dürfte, seinem Lieferanten die Interforst als internationale Drehscheibe für Forsttechnik schmackhaft zu machen.

Für uns Redakteure der Forstzeitschriften Forst & Technik, AFZ-DerWald und Deutscher Waldbesitzer sind natürlich alle Messen Pflichttermine. Im Zentrum steht allerdings die Interforst, auf der wir den DEUTSCHEN Waldpreis 2022 vergeben werden. Vielleicht treffen wir uns ja.

Die Forstmessen 2022 im Überblick

KWF-Thementage , Jessen, 31. März bis 2. April, thementage2022.kwf-online.de

, Jessen, 31. März bis 2. April, thementage2022.kwf-online.de Forst3 , Erfurt, 1. bis 3. April, www.reiten-jagen-fischen.de

, Erfurt, 1. bis 3. April, www.reiten-jagen-fischen.de Forst live , Offenburg, 29. April bis 1. Mai, www.forst-live.de

, Offenburg, 29. April bis 1. Mai, www.forst-live.de Die Deutschen Baumpflegetage , Augsburg, 10. bis 12. Mai, www.deutsche-baumpflegetage.de

, Augsburg, 10. bis 12. Mai, www.deutsche-baumpflegetage.de Elmia Wood , Jönköping, 2. bis 4. Juni, www.elmia.se/en/wood

, Jönköping, 2. bis 4. Juni, www.elmia.se/en/wood Internationale Holzmesse , 31. August bis 3. September, www.kaerntnermessen.at

, 31. August bis 3. September, www.kaerntnermessen.at Interforst , München, 17. bis 20. Juli, www.interforst.com

, München, 17. bis 20. Juli, www.interforst.com Finn Metko , Jämsä/Finnland, 1. bis 3. September, www.finnmetko.fi

, Jämsä/Finnland, 1. bis 3. September, www.finnmetko.fi DLG Waldtage , Lichenau/Westfalen, 9. bis 11. September, www.dlg-waldtage.de

, Lichenau/Westfalen, 9. bis 11. September, www.dlg-waldtage.de IAA Nutzfahrzeuge , Hannover, 20. bis 25. September, www.iaa.de/de/transportation

, Hannover, 20. bis 25. September, www.iaa.de/de/transportation Heizen mit Holz, Leese, 22.bis 23. Oktober, www.messe-leese.de/heizen

Oliver Gabriel