Welche Baumart ist klimafit? Die Tree App liefert Antworten

Welche Baumart eignet sich in Zukunft auf einem Waldstandort, wenn sich das Klima verändert? Diese Frage stellen sich viele Forstleute und Waldeigentümer immer wieder, zum Beispiel bei der Jungwaldpflege, bei Durchforstungen in Mischwäldern und bei Pflanzungen. Hier hilft die Tree App. Sie zeigt die passenden Baumarten auf dem Handy an.

Die Wahl passender Baumarten ist eine der Kernaufgaben der Waldfachleute. Unterschiede in Temperatur, Niederschlag und Bodenqualität bestimmen, wo sich eine Baumart eignet. Um dies beurteilen zu können, wurden die Schweizer Waldstandorte je nach den ökologischen Bedingungen in rund 300 sogenannte «Standorttypen» eingeteilt. Diese verwenden Waldfachleute schon heute, um die Eignung der Baumarten in einem Wald abzuschätzen.

Baumarteneignungen ändern sich

Da es bis Ende des 21. Jahrhunderts deutlich wärmer und im Sommer auch trockener wird, wird sich auch die Eignung der Baumarten an ihren jetzigen Wuchsorten ändern. Wer Wald bewirtschaftet, steht vor der Aufgabe, Baumarten zu fördern, die sich an einem Standort nicht nur heute, sondern auch in Zukunft eignen. Wärmeliebende Baumarten wie die Eichen finden in Zukunft das ihnen zusagende Klima in höheren Lagen als heute, trockenheitsempfindliche Arten wie die Fichte sind in Tieflagen immer weniger vital.

Erkennen von zukunftsfähigen Baumarten

Die neue Tree App hilft nun, die zukunftsfähigen Baumarten zu erkennen. Die Tree App integriert die Informationen über den Boden und die Klimaeignung der Baumarten im heutigen und im zukünftigen Klima. Sie liefert für jeden Ort im Schweizer Wald eine Liste empfohlener Baumarten. Voraussetzung ist, dass der User den Standortstyp richtig bestimmt. Auch dabei hilft die App.

Die User können die App zum Beispiel verwenden, wenn sie entscheiden müssen, welche Baumarten sie bei der Pflege eines Jungwuchses stehen lassen und welche sie entfernen sollen. Sie hilft auch bei Pflanzungen, zukunftstaugliche Baumarten auszuwählen.

Abb.: Zahlreiche zweijährige Weißtannen in einem Bergmischwald. Gemäß Tree App dürften Tannen an diesem Waldstandort auch langfristig gut gedeihen.

Aufbau und Methode der App, finden Sie hier.

Die App selbst, können Sie hier einsehen. Die Tree App ist eine Web-App, das bedeutet, sie wird nicht wie gewöhnlich heruntergeladen, sondern öffnet sich am PC in einem Browser.

Quelle: WSL