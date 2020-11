Das Bundesumweltministerium hat am 29. Oktober den ersten Teil des Corona-Konjunkturpaketes für die Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Mit dem 50 Mio. € schweren Investitionsprogramm Wald fördert es Waldbesitzer, Forstunternehmer und Forstbaumschulen bis Ende 2021 bei Investitionen in Forsttechnik und Digitalisierung. Noch im November will das Ministerium auch die sogenannte „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ veröffentlichen. Mit 500 Mio. € handelt es sich um den größten Brocken der im Juni beschlossenen Konjunkturhilfen, zu denen auch noch 150 Mio. € für den Holzbau und die Holzindustrie zählen.

Rasche Bearbeitung der Anträge

Bis Ende November ist es nicht mehr lange hin, dennoch wächst die Ungeduld. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag bespielsweise hat gestern gefordert, die Förderrichtlinie schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Die rechtlichen Voraussetzungen hatte der Bundestag kurz zuvor mit einer Änderung im Sozialgesetzbuch geschaffen.

Das war nötig, um die Anträge auf die flächenbezogene Prämie rasch bearbeiten zu können. Philipp Graf zu Erbach-Fürsenau teilte dazu mit: „Zuständig dafür wird die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) sein. Bei Antragstellung gibt der Waldeigentümer der FNR sein Aktenzeichen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft an. Anhand dieses Aktenzeichens kann die FNR die Daten aus dem Beitragsbescheid der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft mit denen des Antrags abgleichen. Die Berufsgenossenschaft übermittelt ihr dafür die Katasterdaten des Antragstellers: Name, Anschrift und Waldflächengrößen der beantragenden Unternehmer.“

Damit sollen die dringend benötigten Finanzmittel zügig ohne lange Ermittlungszeiten und verwaltungsaufwändige Rückfragen beim Antragsteller ausgezahlt werden können. Aufgrund der Vielzahl der zu erwartenden Anträge könne eine solche Überprüfung der Angaben der Waldeigentümer nicht manuell erfolgen, sondern es sei ein Abgleich mit den Daten aus dem Beitragsbescheid der landwirtschaftlichen Berufs-genossenschaft notwendig. Eine vollständige Bearbeitung der Anträge durch die FNR innerhalb des Bewilligungszeitraums bis Ende 2021 wäre sonst nicht möglich.

NABU fordert strengere Auflagen

Dass die Veröffentlichung nicht mehr lange auf sich warten lässt, kann man an einer Pressemitteilung des NABU ablesen. Er unterstützt die Waldprämie grundsätzlich, fordert aber zugleich die Auszahlung an Naturschutzauflagen zu binden. Offenbar weiß der NABU schon, dass dies kaum der Fall sein wird. Grundbedingung für den Erhalt solle lediglich der Nachweis des Waldeigentums und eine Zertifizierung nach PEFC oder FSC sein. NABU-President Jörg-Andreas Krüger ist damit nicht einverstanden: „Es darf angesichts des Klimawandels kein Weiter so geben. Finanzielle Unterstützungen müssen eine klare Lenkungswirkung haben“, sagte er.

Oliver Gabriel