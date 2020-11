„Waldtrainer“ soll Brandenburger Waldbauern virtuell schulen

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) hat ein neues Projekt zur Digitalisierung des Schulungsangebots der Waldbauernschule Brandenburg e. V. gestartet. Der Waldbauernverband Brandenburg e. V., das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF) und die Firma UNIQUE forestry and land use GmbH arbeiten gemeinsam an einem digitalen Schulungs- und Weiterbildungsangebot für Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen in Brandenburg.

Anfang November startete das Projekt „Modernisierung und Erweiterung des Schulungsangebots der Waldbauernschule Brandenburg e. V. für Waldbesitzende und Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse“, kurz: Waldtrainer-BB. In dem Projekt werden neue Methoden zur Qualifizierung von Waldbesitzenden und Führungskräften Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse angewandt. Diese sind digital und online basiert. Sie bringen den Förster, den Wald und den Schulungsraum zu den Waldbesitzenden nach Hause.

Beim Auftakttreffen aller Projektpartner nannte der Vorsitzende des Waldbauernverbandes, Enno Rosenthal, den Generationswechsel, sowie den zunehmenden Anteil urbaner Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer als Gründe, die eine neue, moderne Aufstellung der Waldbauernschule Brandenburg erfordern. „Die aktuelle Corona-Situation sowie die derzeitigen Einschränkungen wegen der Ausbreitung der Afrikanische Schweinepest verschärfen die Situation in der forstwirtschaftlichen Weiterbildung der Kleinwaldbesitzer zusätzlich“, so Rosenthal. Bereits vor dem Projektstart entwickelte die Waldbauernschule für die Frühjahrs- und Herbstschulungen 2020 virtuelle Waldexkursionen. Trotz der aktuellen Widrigkeiten will der Verband interessierte Waldbesitzende in Brandenburg wie gewohnt weiterbilden und unterstützen.

Digitale Weiterbildungsmöglichkeiten sollen Hemmschwelle senken

Diese digitale, multimediale Lernvarianten soll zudem die Hemmschwelle zu Teilnahme an der Waldbauernschule bei den Waldbesitzenden senken, die aus Zeitgründen oder vielleicht aus Vorbehalten bisher selten oder nie an einer Schulung teilgenommen haben. „Die langjährige Erfahrung der Referenten und die Vielzahl an bereits erfolgreich durchgeführten Schulungen bieten eine exzellente Ausgangssituation für das Projekt“, meinte Dr. Bernd Wippel, Geschäftsführer der Firma UNIQUE, die für das Plattformdesign für die Online-Schulungen, Kommunikationsmittel und Medien zuständig ist.

Durch ein spezielles, an der neuen Lernform angepasstes didaktisches Konzept, werden die zehn Referentinnen und Referenten der Waldbauernschule Brandenburg eng und aktiv in das Projekt eingebunden. Diese erfahrenen Trainer stellen das Rückgrat des Projekts dar.

Die methodisch-didaktische Konzeption des digitalen Weiterbildungsangebotes übernimmt das KWF, gesteuert von Dr. Andrea Teutenberg, Leiterin des Fachressorts für Arbeitssicherheit und Qualifizierung.

Das Projekt Waldtrainer-BB startet für zunächst zwei Jahre und wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Quelle: WBV BB, UNIQUE, KWF