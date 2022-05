Die Holznutzung ist die wichtigste Einkommensquelle für Waldbesitzer. Aber ob das immer so bleiben wird? Es deuten sich zumindest weitere Möglichkeiten an. Eine zunehmende Rolle könnten schon bald Transferleistungen des Staates spielen. Neben den üblichen Fördermitteln will die Bundesregierung dieses Jahr erstmals 200 Mio. € Extrageld verteilen, um die Ökosystemleistungen der Wälder zu honorieren. Das wünschen sich kommunale und private Forstbetriebe schon seit Jahren. Noch ist es eine einmalige Aktion, für die noch nicht einmal die Vergabekriterien feststehen. Aber ein Anfang ist gemacht. Im Mai wird sich die Agrarministerkonferenz mit diesem Thema beschäftigen.



Daneben gewinnen privatwirtschaftliche Einkommensquellen an Bedeutung. Man denke nur an Windkraftanlagen im Wald oder an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, für die es einen wachsenden Bedarf gibt, weil Firmen ihre Baumaßnahmen oder ihren CO2-Ausstoß duch Aufforstungen oder Waldumbaumaßnahmen kompensieren wollen. Nicht zuletzt dürfte sich der freiwillige Handel mit CO 2 -Zertifikaten zu einer wichtigen Säule entwickeln. Ein Markt dafür scheint gerade zu entstehen, wie beispielweise das Start-Up „Let’s Woodify“ zeigt.

Let´s Woodify

Die Let´s Woodify GmbH bietet Waldbesitzern ein neues Geschäftsmodell an. Sie pachtet geschädigte Wälder, die sie ohne das Totholz zu räumen in einen klimafesten Mischwald umbaut. Die Besitzer dürfen die Flächen allerdings 30 Jahre lang nicht mehr bewirtschaften, sie werden vielmehr als Waldreservate ausgewiesen oder mit einem Eintrag im Grundbuch vor dem Holzeinschlag geschützt. Für die im Wald verbleibende CO 2 -Menge lässt sich Woodify Emissionszertifikate ausstellen, die sie wiederum an Unternehmen oder Privatpersonen verkauft, die ihre CO 2 -Bilanz ausgleichen wollen.

Wieviel CO 2 der Wald zusätzlich bindet, das soll der TÜV zertifizieren und zwar auf Grundlage von Kriterien, die Woodify zusammen mit dem Centre for Econics and Ecosystem Management (CEEM) an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde entwickelt. Zu den Direktoren zählt unter anderem Professor Pierre Ibisch. Bei rund 300.000 ha Schadflächen in Deutschland ist das Potenzial für das Geschäftsmodell durchaus beachtlich.



Es erinnert an das Urwaldprojekt von Peter Wohllebens Waldakademie. Diese pachtet Waldflächen, um sie 50 Jahre lang sich selbst zu überlassen. Im Zentrum des Interesses stehen dabei alte Buchenwälder ab 100 ha Größe. Finanziert wird das aber nicht über den Verkauf von CO 2 -Zertifkaten, sondern durch Spenden.



Beide Initiativen wollen mit ihrem Angebot die Biodiversität fördern und bieten den Waldbesitzern dafür eine attraktive Bezahlung an. Die Waldakademie orientiert sich bei der Pacht an dem zu erwartend Holzerlös und legt noch einen Betrag X oben drauf. Beide Modelle haben jedoch auch eine erwerbswirtschaftliche Komponente.

Geo schafft Wildnis

Keine Gewinnabsichten verfolgt dagegen des Magazin Geod mit seinen im März vorgestellten Plänen. Es hat den Verein „Geo schafft Wildnis e.V.“ gegründet und will in Zusammenarbeit mit der Loki Schmidt Stiftung Wald kaufen, um ihn anschließend sich selbst zu überlassen. Ziel der Initiative ist es, in Deutschland mehr Wildnisflächen zu schaffen. „Denn Wildnisgebiete sind zwar essenziell für den Arten- und Klimaschutz, in Deutschland aber rar“, teilt das Magazin mit. Gerade einmal 0,6 % der Landesfläche Deutschlands seien derzeit geschützte Wildnis. Dabei hätten es bis Ende 2020 eigentlich 2 % sein sollen – zumindest laut der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt” aus dem Jahr 2007.



Geo schafft Wildnis spricht konkret die 2,39 Mio. Leser von Geo an (Reichweite laut AWA 2021). Sie können ihre Waldflächen zum Kauf anbieten oder sich mit Spenden am Kauf beteiligen. Redaktionsleiterin Katharina Schmitz: „Als wahrscheinlich erste Redaktion Deutschlands kaufen wir deshalb einen bestehenden Wald. Und machen dort: nichts!“

Auswirkungen

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich solche Modelle in Zukunft ausbreiten werden. Den Befürwortern der Waldbewirtschaftung bereiten sie ohne Zweifel Kopfschmerzen. Die Flächenstilllegungen werden aus ihrer Sicht dazu führen, dass die Rohstoffbasis für Waldarbeiter, Forstunternehmer und ihre Beschäftigten aber auch für die Holzindustrie zurückgehen wird. Ausgerechnet im ländlichen Raum dürften dann auch die Arbeitsplätze verschwinden. Mit der Einstellung der Holznutzung sinkt zugleich die Holzmenge, die in langfristigen Produkten CO 2 bindet und nicht nachhaltig erzeugte Rohstoffe ersetzt.

Oliver Gabriel