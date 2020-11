Waldbesitzerverband für Thüringen mit neuem Geschäftsführer

Nach 29 Jahren Dienstzeit ging Wolfgang Heyn, der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbands für Thüringen am 30. Oktober 2020 in den Ruhestand. An der Seite des langjährigen Präsidenten, Jörg Göhring, hat Wolfgang Heyn den Verband zu einer schlagkräftigen Interessenvertretung der Thüringer Waldbesitzer aufgebaut, die für Politik und Verwaltung ein geachteter, kompetenter und konstruktiver Partner ist.

Ab dem 1. November 2020 hat Karsten Spinner die Geschäftsführung des Verbandes übernommen. Spinner war seit Beginn seiner forstlichen Laufbahn als Forstsachverständiger, Gesellschafter einer forstlichen Beratungsfirma, Referent der Waldbauernschule, Forstreferent bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Zuletzt war er Geschäftsführer der AGDW – Die Waldeigentümer. Spinner ist also mit Aufgaben im Privatwald aus verschiedenen Aspekten betraut.

Mit ihm hat der Verband einen Nachfolger gefunden, der dafür Sorge trägt, dass in dieser unsicheren Situation weiterhin ein starker Akteur in der Thüringer Forstpolitik aktiv ist und die Interessen der Thüringer Privatwaldbesitzer zuverlässig vertritt.

Quelle: WBV/red