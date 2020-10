Klimaschutzleistung des Waldes muss honoriert werden

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) traf sich zur 229. Hauptausschusssitzung in Berlin. Die Forderung nach einer Honorierung der Klimaschutzleistung des Waldes war ein zentrales Thema. Die AGDW begrüsßt den Beschluss der Agrarministerkonferenz, sich für diese Honorierung stark zu machen.

Auf ihrer 229. Hauptausschuss-Sitzung trafen sich in dieser Woche die Vorsitzenden der 13 Landesverbände der AGDW in Berlin. Eine zentrale Rolle spielte die aktuelle Forderung nach einer Honorierung der Klimaschutzleistung des Waldes. „Die Wälder in Deutschland leisten einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz, diese Leistung muss endlich honoriert werden“, forderte Hans-Georg von der Marwitz, Präsident der AGDW – Die Waldeigentümer.

Honorierungsbeschluss ist ein gutes Signal

Ab dem kommenden Jahr 2021 werden die CO 2 -Emissionen der Sektoren Verkehr und Gebäude bepreist, dies hatte die Bundesregierung im Rahmen ihrer Klimaschutzgesetzgebung beschlossen. Die daraus entstehenden Einnahmen sollen in den Energie- und Klimafonds der Bundesregierung fließen. „Da der Ausstoß von CO 2 einen Preis erhält, ist es nur konsequent, wenn die Aufnahme von CO 2 durch den Wald aus dem Energie- und Klimafonds honoriert wird“, so der AGDW-Präsident. Die Verbandsspitze der AGDW begrüßte daher den Beschluss der jüngsten Agrarministerkonferenz (AMK) im Saarland, die Klimaschutzleistung künftig honorieren zu wollen. Bundesministerin Julia Klöckner sowie zahlreiche Landesminister des Forstressorts hatten sich bei der AMK dafür ausgesprochen. „Dieser Beschluss ist ein gutes Signal“, sagte von der Marwitz. Der Green Deal könne nur gelingen, wenn die Senken Leistung des Waldes nicht mehr umsonst erbracht wird.

Kampagne „Wald ist Klimaschützer“

Um die Klimaschutzleistung der Wälder in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, haben die AGDW – Die Waldeigentümer gemeinsam mit den Familienbetrieben Land und Forst eine Kampagne „Wald ist Klimaschützer“ gestartet. Denn das Cluster Forst und Holz bindet mit über 127 Mio. t CO 2 rund 14 % des jährlichen CO 2 -Ausstoßes der deutschen Volkswirtschaft. Allein 8 t CO 2 speichert ein Hektar Wald im Durchschnitt pro Jahr. Daher steht die Zahl 8 auch im Mittelpunkt der Kampagne. „Angesichts dieser enormen CO 2 -Speicherleistung unserer Wälder ist es nur gerecht, dass diese Leistung einen Preis erhält“, sagte von der Marwitz.

Mehr in Infos zur Kampagene finden Sie hier: www.wald-ist-klimaschuetzer.de

Quelle: AGDW