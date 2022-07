Verleihung DEUTSCHER WALDPREIS 2022 auf der INTERFORST

Zur Verleihung des 5. DEUTSCHEN WALDPREISES am 18. Juli sind wir wieder bei der INTERFORST in München zu Gast. Schirmherr ist in diesem Jahr der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Seien Sie live dabei.

Der Deutsche Landwirtschaftsverlag verleiht am 18. Juli von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf der INTERFORST 2022 in München den diesjährigen DEUTSCHEN WALDPREIS in den Kategorien Förster/in, Waldbesitzer/in und Forstunternehmer/in der Jahres. Zudem wird auch der Gewinner des Sonderpreises „Nachhaltigkeit Wald“ bekannt gegeben.

Verfolgen Sie die DEUTSCHER WALDPREIS-Verleihung im Livestream

Ab 17:00 Uhr streamen wir live von der Preisverleihung zum DEUTSCHEN WALDPREIS auf unserem Facebookkanal.

Seien Sie live dabei.

