US-Nadelschnittholz +10% in einer Woche

Dieser Beitrag ist nur für Abonnenten zugänglich. Wenn Sie Abonnent von AFZ DerWald, Forst&Technik oder Deutscher Waldbesitzer sind, können Sie sich anmelden oder registrieren und erhalten die gewünschten Artikel kostenfrei. Anmelden oder registrieren





















Der US-Nadelschnittholz-Preis legte Ende August nochmals kräftig zu. 2-by-4 SPF (KD) #2&better verteuerte sich in einer Woche um 10% und notierte bei über 510 €/m³. Seit zwanzig Wochen steigt der Preis mittlerweile ununterbrochen. In dieser Zeit gewann das Sortiment 2-by-4 im US-Osten um 306 €/m3 an Wert und eilt von einem All-time High zum nächsten. […]