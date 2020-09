Umweltbildung digital: Zuhause „Im Wald“ sein

Mit der neuen Filmreihe „Im Wald“ für Kinder im Grundschulalter möchte Wald und Holz NRW Themen aus dem Wald vorstellen und seine Umweltbildungsangebote mit digitalen Medien ergänzen. Die ersten beiden Filme über Tiere und ihren Wohnungen und das Wasser im Wald sind bereits fertig. Sie stehen ab sofort, ergänzt durch passende Mitmachangebote und Materialien, im Internet zur Verfügung.

Im nächsten Film stehen die „Früchte – Im Wald“ und Fragen der natürlichen Waldentwicklung im Vordergrund. „Für unsere Försterinnen und Förster ist die Umweltbildung eine wichtige Aufgabe im beruflichen Alltag“, sagte Andreas Wiebe, Leiter von Wald und Holz NRW. „Durch die Corona-Pandemie fallen viele Angebote mit Schulklassen aber nach wie vor aus und die Borkenkäfer-Kalamität bündelt unsere gesamte Kraft in den Forstrevieren.“

Moderne Umweltbildung: Waldwissen digital

Den beiden fertigen Filmen sollen in diesem Jahr noch weitere Videos folgen und mit Material für Kinder und Lehrpersonal als Downloadmöglichkeit ergänzt werden.

Inhaltlich werden in den etwa achtminütigen Filmen lehrplanrelevante Inhalte aus dem Wald ansprechend und erlebnisorientiert vorgestellt. Durch den Film führt ein Förster, den in jedem Film ein anderes Kind begleitet. Zusammen erleben beide den Wald und seine Funktionen. Die Walderlebnisse sollen Wissen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung vermitteln. Ganz besonders sollen sie aber auch einladen, die Natur nicht nur auf dem Monitor zu verfolgen, sondern auch direkt draußen „Im Wald“ zu erfahren.

„Uns ist völlig bewusst, dass die beste Form der Umweltbildung die authentische vor Ort ist“, betonte Dr. Gero Hütte-von Essen, zuständiger Fachbereichsleiter für Umweltbildung bei Wald und Holz NRW. „Das digitale Projekt ergänzt den Unterricht in Schulen und erweitert unsere Angebote in den Umweltbildungseinrichtungen und Forstrevieren und ist besonders in Pandemiezeiten ein Versuch, Kinder für den Wald zu interessieren,“ so Dr. Hütte-von Essen weiter.

Bei der Produktion wurden die Förster von einem professionellen Filmemacher mit medienpädagogischer Qualifikation und Lehrerinnen und Lehrern unterstützt.

Die Filme sind unter www.wald-und-holz.nrw.de/wald-erleben/waldumweltbildung/filmreihe-fuer-kinder verfügbar. Sie stehen außerdem auch auf dem YouTube-Kanal von Wald und Holz NRW zur Verfügung. Die Reihe soll auch im nächsten Jahr fortgeführt werden.

Quelle: Wald und Holz NRW/Red.