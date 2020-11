Technikum Laubholz: Geschäftsführung jetzt komplett

Mit Berufung von Dr. Ing. Tobias Wolfinger zum Wissenschaftlichen Vorstand ist die Geschäftsführung des Technikums Laubholz (TLH) seit dem 1. Oktober komplett.

Wolfinger übernimmt die wissenschaftliche Gesamtleitung aller Forschungsfelder und Querschnittsaufgaben am Technikum Laubholz. Er bringt langjährige Erfahrungen aus seiner wissenschaftlichen Arbeit und deren unternehmerischen Umsetzung als Technischer Direktor der Weidmann AG aus dem Schweizer Rapperswil mit. Vor allem seine vorhandene Expertise in der Entwicklung und Umsetzung von Pilotprojekten in den Industriestandard sind für das Technikum Laubholz von großer Bedeutung.

Weitere Vorstandsmitglieder des Technikums Laubholz

Bereits seit dem 1. September leitet Andreas Bisinger als kaufmännischer Vorstand den Aufbau und die Entwicklung der zentralen Dienste und der Verwaltung im Rahmen aller kaufmännischen Belange des Technikums Laubholz. Bisinger bringt mit seinem Unternehmergeist und der Erfahrung als ehemaliger Finanzvorstand der Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) die Expertise und das notwendige Geschick für den Aufbau und die Führung der kaufmännischen Bereiche mit.

Der Vorstandsvorsitzende Ludwig Lehner war in den vorausgegangenen Jahren bereits mit den Vorbereitungen zur Gründung des Technikums betraut und übernahm seine Aufgabe als Sprecher der Geschäftsführung mit Gründung der Technikum Laubholz GmbH bereits zum 30. März diesen Jahres. Lehner greift auf mehr als dreißig Jahre Erfahrung in Beratung, Entwicklung und Führung von Unternehmen in der Forst-, Holz-, Papier- und Zellstoffindustrie zurück und wird mit seiner Praxis die Verantwortung für die erfolgreiche strategische Umsetzung, Organisation und Führung des Technikums Laubholz übernehmen.

Der Aufsichtsrat wählte zum Aufbau des Technikums Laubholz ein interdisziplinäres Team mit kaufmännischem Sachverstand, wissenschaftlicher Expertise und langjähriger Erfahrung in der strategischen Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben. Die Geschäftsführung freut sich nun darauf, die spannenden Herausforderungen zum Aufbau und zur weiteren Entwicklung des Technikums Laubholz gemeinsam anzunehmen.

Weitere Infos finden sich auf der Webseite des Technikums Laubholz.

Quelle: TLH