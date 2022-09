Danny Martin hat am 4. September die Deutsche Meisterschaft der Stihl Timbersports gewonnen. Er setzte sich vor 1.400 Zuschauern in der Schierker Feuerstein Arena in Wernigerode gegen Peter Bauer und Marcel Steinkämper auf den Plätzen zwei und drei durch. Es ist bereits seine dritte Deutsche Meisterschaft, an der dieses Jahr zehn Motorsägensportler teilnahmen.

Nina Pokoyski siegt bei den Damen

Sportholzfällen hat längst auch die Damenwelt erobert. Eröffnet wurde das Extremsport-Ereignis am Vortag von den besten Sportholzfällerinnen des Landes. Bei ihnen sicherte sich die Marburgerin Nina Pokoyski den Platz an der Spitze – wie Danny Martin ebenfalls zuzm dritten Mal. Knapp hinter Pokoyski mussten sich Nadine Münzenmaier und Alrun Uebing geschlagen geben. Vor allem Münzenmaier verpasste den Titel punktgleich und nur mit wenigen Sekunden Abstand denkbar knapp und musste sich deshalb mit dem zweiten Platz begnügen. Die zweifache Weltrekordhalterin Alrun Uebing belegte Platz drei, nachdem sie wegen einer Disqualifikation in der letzten Disziplin noch vom ersten auf den dritten Platz abfiel.

Denny Vielwerth setzt sich bei den Junioren durch

Unmittelbar nach den Damen griffen auch Deutschlands beste Nachwuchsathleten zu Axt und Säge. Hier war es Denny Vielwerth, der seine Favoritenrolle bestätigte und dank Tagesbestzeiten in vier von fünf Disziplinen den Sieg holte. Die weiteren Medaillen sicherten sich Dietmar Schlesinger und Alexander Heinz. Bronzemedaillen-Gewinner Alexander Heinz sorgte mit 9,91 Sekunden an der Stock Saw für eine neuen Intermediate-Weltrekord.

Sechs Disziplinen

Bei den Wettkämpfen der Stihl Timbersports treten die Athleten in drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an. Springboard, Underhand Chop und Standing Block Chop gehören zu den klassischen Axtwettbewerben; bei der Single Buck (Zugsäge), der Stock Saw (handelsübliche Motorsäge) und der Hot Saw (bis zu 80 PS starke, getunte Motorsäge) kämpfen die Sportler mit Sägen um Bestzeiten.

Das folgende Video von der Deutschen Meisterschaft in Schierke stellt die Disziplinen vor: https://youtu.be/Hi81n_uH4Fw

Stihl