Spezielles Spillwindenseil von Seilflechter

Die Seilflechter Tauwerk GmbH hat spezielle Seile für die Verwendung an Spillwinden auf den Markt gebracht. Auftraggeber waren die Firma Eder als Hersteller solcher Winden und der Forstausrüster Grube. In der dreijährigen Entwicklungszeit ging es vor allem um ein geringes Gewicht und eine gute Schmiegsamkeit, damit sich beim Einsatz möglichst wenige Krangel bilden. „Die glatte Oberfläche und der dichte Mantel verhindern das Verhaken von Dornen, was eine Verletzungsgefahr hier weitgehend ausschließt“, sagt Geschäftsführer Andreas Halle. Das KWF hat die Funktionalität und Sicherheit des Spillwindenseils bereits mit dem Prüfzeichen bestätigt. Ab sofort stammen alle Spillwindenseile von Grube und Eder aus dieser Produktion.

Seilflechter/Red.