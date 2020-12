Im Frühjahr 2020 fusionierten die beiden schwedischen Forstmaschinenhersteller EcoLog und Gremo. Jetzt gehört auch die Firma SP Maskiner zum EcoLog-Firmenverbundes. EcoLog-Geschäftsführer Anders Gustafson kommentiert das mit den Worten: „Seit der Fusion mit Gremo verfügen wir über das größte Forwarder-Angebot am Markt. Die SP-Aggregate erweitern unser Sortiment weiter und machen EcoLog wieder zu einem Komplettanbieter.“ Das war EcoLog schon einmal mit den Harvesteraggregaten der Marke LogMax, die 2012 allerdings Komatsu Forest übernommen hat.

Fünf SP-Modelle stehen zu Auswahl

SP Maskiner bietet fünf Aggregatmodelle an:

SP 461 LF: 726 kg, 53 cm Kappdurchmesser

SP 561 LF: 980 kg, 60 cm Kappdurchmesser

SP 661 LF: 1.480 kg, 70 cm Kappdurchmesser

SP 761 E/LF: 1.750 kg, 75 cm Kappdurchmesser

SP 591 LXG3: 1.800 kg, 60 cm Kappdurchmesser (Eucalyptus-Aggregat)

Die Marke SP bleibt nach dem Vorbild von Waratah und LogMax erhalten und kann weiterhin über die bekannten Händler gekauft werden. EcoLog bietet sie aber auch unter eigenem Markenamen an – mit Zusatzfeatures, die exklusiv dieser Marke vorbehalten sein sollen.

Der deutsche EcoLog-Importeur Nicolas Reichenbach kann damit in Zukunft vier verschiedene Harvesterköpfe anbieten: LogMax, Waratah, Nisula und EcoLog. Zunächst bleiben aber die LogMax-Aggregat Standardausstattung der EcoLog-Harvester. WFW stellt das erste EcoLog-Harvesteraggregat voraussichtlich auf der KWF-Tagung 2021 vor.

SP-Hauptsitz bleibt in Lungby

Der Hauptsitz der Firma SP Maskiner verbleibt in der Stadt Lungby, wo das Unternehmen 1978 auch gegründet wurde. Die EcoLog-Gruppe hat ihren Sitz fast 700 km weiter nördlich in Söderhamn. Zu ihr gehören nun folgende Firmen: EcoLog Sweden AB, Eco Log Försäljning AB, Gremo AB, Gremo Maskinservice AB and SP Maskiner AB. Der Umsatz aller Firmen zusammen beträgt ungefähr 800 Mio. Schwedische Kronen oder kanpp 78 Mio. €. Besitzer der Firmen sind der Investor Accent Equity und der Metallbearbeiter Weland.

EcoLog/Red.