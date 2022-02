Simon Heins stellvertretender Leiter des Forstamts Nordheide-Heidmark

Der neue Zuständigkeitsbereich reicht von Cuxhaven bis ins nördliche Hannover: Der 39-jährige Simon Heins freut sich auf neue Aufgaben in einem der größten Forstämter Europas, dem Forstamt Nordheide-Heidmark der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen. Im vergangenen Oktober hat Heins die Aufgabe des stellvertretenden Forstamtsleiters von Nils Ermisch übernommen, der seit Juli 2021 die Leitung des Forstamts innehat. Heins hat gleichzeitig auch die Leitung der Geschäftsstelle in Neuenkirchen übertragen bekommen.

Heins: „In meiner neuen Tätigkeit möchte ich gemeinsam mit dem gesamten Forstamtsteam den Waldumbau und die Begründung klimaangepasster Mischwälder vorantreiben und die Waldbesitzenden auf diesem Weg bestmöglich beraten und betreuen. Damit uns die Umsetzung gelingt, möchte ich die Routine der älteren Kolleginnen und Kollegen und die Innovationen der jüngeren Mitarbeitenden zusammenbringen und natürlich auch mein eigenes Fachwissen in der Schnittstelle zwischen Bezirksförstern und Forstamtsleitung einbringen.“

Der forstliche Werdegang von Simon Heins

Nach dem forstlichen Studium in Göttingen absolvierte Heins seinen Vorbereitungsdienst im damaligen LWK-Forstamt Osnabrück. Im Anschluss übernahm er für fünf Jahre die Leitung der Bezirksförsterei Hameln im Forstamt Südniedersachsen. Ende 2012 wechselte Heins ins Forstamt Nordheide-Heidmark, wo er bis September 2021 Büroleiter war.

Das Forstamt Nordheide-Heidmark in Zahlen

Der Zuständigkeitsbereich des Forstamts Nordheide-Heidmark mit 31 Bezirksförstereien erstreckt sich von Cuxhaven bis in den Norden von Hannover auf rund 23 % der niedersächsischen Landesfläche und ist mit etwa 170.000 ha Beratungswaldfläche in zehn Landkreisen eines der größten Forstämter Europas. Rund 10.000 Waldbesitzende mit etwa 110.000 ha Privatwald haben sich in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen organisiert und werden über Kooperationsverträge durch die Bezirksförsterinnen und -förster des Forstamtes betreut.

Quelle: LWK