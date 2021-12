Schwarzenbach a. Wald ist PEFC-Waldhauptstadt 2022

Schwarzenbach a. Wald ist die PEFC-Waldhauptstadt 2022. Die Stadt im Landkreis Hof und der Region Frankenwald (Nordbayern) wird den Titel „PEFC-Waldhauptstadt“ ein Jahr lang zur Bekanntmachung zahlreicher Aktivitäten rund um das Thema nachhaltige Waldbewirtschaftung einsetzen. Den zweiten Platz im Wettbewerb sicherte sich Alsfeld in Hessen.

Quelle: Stadt Schwarzenbach a. Wald

Das Gesamtbild der Stadt Schwarzenbach a. Wald ist geprägt von nahezu 2.000 ha Wald in der Umgebung der Stadt; davon sind 100 ha PEFC-zertifizierter Stadtwald. Die Stadt sieht sich als „Herz des Frankenwaldes“ und ist wegen ihrer Lage am Döbraberg (höchste Erhebung in der Region mit knapp 800 m ü. NN) „der Höhepunkt im Frankenwald“.

Blick vom Döbraberg sowohl in tiefe Täler (Eisenbachtal und Tal der Wilden Rodach) als auch über die weiten Höhen des Frankenwaldes

Foto: Stadt Schwarzenbach a. Wald

Warum die Stadt Schwarzenbach überzeugte

Die Stadt Schwarzenbach a. Wald überzeugte die Jury im Besonderen durch die kreativen Ideen, wie sie als Waldhauptstadt dem Wald der Region besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte. Darunter finden sich klassische Maßnahmen wie das Anbringen von Waldhauptstadt-Ortsschildern, der Feier des Titels auf der Waldarbeitsmeisterschaft 2022 oder Baumpatenschaften für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Jedoch punktete die Stadt auch mit Vorschlägen, Jugendlichen das Thema „Nachhaltige Waldbewirtschaftung“ via Snapchat nahezubringen oder die Mitarbeitenden der Stadt beim jährlichen Firmenlauf mit Waldhauptstadt-Trikots starten zu lassen.

Der erste Bürgermeister der Stadt Schwarzenbach a. Wald, Reiner Feulner, freute sich über die Auszeichnung und betonte die Waldverbundenheit seiner Stadt: „In unserer Stadt hat Wald und Forstwirtschaft, wie unser Name zum Ausdruck bringt, schon immer große Bedeutung. Seit jeher wird der Stadtwald durch den staatlichen Förster betreut und nachhaltig bewirtschaftet. Vor über zehn Jahren wurde das Holzforum Schwarzenbach a. Wald gegründet und widmet sich seither den Themen Wald, Forstwirtschaft und Holznutzung. Die Hauptakteure – die Stadt Schwarzenbach a. Wald, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die Bayerischen Staatsforsten, die Waldbesitzervereinigung und Forstunternehmer mit weiteren Unterstützern – haben zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen wie die FrankenWaldtage mit über 10.000 Besuchern, Workshops, Oberfränkische Waldarbeitsmeisterschaft und Ausstellungen durchgeführt. Damit gelingt es, auch Privatwaldbesitzer zu erreichen.“

Vor kurzem wurde ein Zukunftswald mit vielen verschiedenen Baumarten als Versuchsfläche angelegt. Die Trockenheit in den Jahren 2019 und 2020 sowie der Borkenkäfer haben deutliche Spuren in den Fichtenwäldern des Frankenwaldes hinterlassen. Aus diesem Grund ist der Umbau zu stabilen Mischwäldern noch mehr in den Fokus gerückt.

In der Stadt Schwarzenbach a. Wald, dem Herz des Frankenwaldes, lassen sich zahlreiche zertifizierte Wanderwege, das Moutainbike-Zentrum, die herrliche Aussicht vom Prinz-Luitpold-Turm auf dem 800 m hohen Döbraberg, der Holzskulpturenweg und andere Angebote erleben. Neben den klassischen Unterkünften stehen auch ein kostenfreier Wohnmobilstellplatz oder der Trekkingplatz auf dem Döbraberg zur Verfügung.

Aussichtspunkt Prinz-Luitpold-Turm

Foto: Stadt Schwarzenbach a. Wald

Die Stadt Schwarzenbach a. Wald profitiert von der Ernennung zur PEFC-Waldhauptstadt nun auf vielfältige Weise. Als Preis erhält die Stadt von PEFC Deutschland 1.000 Forstpflanzen zur Pflanzung im Stadtwald. Zudem unterstützt PEFC Deutschland mit 3.000 € die Aktivitäten der Stadt Schwarzenbach a. Wald, die zur Bekanntmachung des Titels und der Bedeutung nachhaltiger Waldbewirtschaftung dienen. In den kommenden Wochen wird die offizielle Urkundenübergabe an die Waldhauptstadt Schwarzenbach a.Wald erfolgen.

Wettbewerb „PEFC-Waldhauptstadt“

Im Rahmen des Wettbewerbs konnten Städte und Gemeinden, die sich in besonderer Form für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung engagieren sowie auf eine langjährige Bewirtschaftung ihrer Wälder nach den PEFC-Standards zurückblicken können, ihre Bewerbung zur PEFC-Waldhauptstadt einreichen. Die Jury, die aus den Mitgliedern von PEFC Deutschland e. V. bestand und sich somit unter anderem aus Vertretern des Wa ldbesitzes, der Holzwirtschaft und Umweltverbänden sowie Gewerkschaften zusammensetzte, wählte Schwarzenbach a. Wald auf Platz 1. In den vergangenen Jahren wurden folgende Städte und Gemeinden ausgezeichnet:

Warstein im Sauerland/Nordrhein-Westfalen (2020-2021)

Wernigerode im Harz/Sachsen-Anhalt (2019)

Heidelberg/Baden-Württemberg (2018)

Brilon im Sauerland/Nordrhein-Westfalen (2017)

Ilmenau/Thüringen (2015)

Freiberg/Sachsen (2013)

Rottenburg am Neckar/Baden-Württemberg (2012)

Augsburg/Bayern (2011)

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.schwarzenbach-wald.de.

Quelle: PEFC, Stadt Schwarzenbach a. Wald