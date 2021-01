Rekord: ThüringenForst hat fast 2 Mio. Fm digital vermessen

Ein in Thüringen zur Praxisreife entwickeltes hochmodernes Poltervermessungssystem erzielt im abgelaufenen Jahr mit knapp 2 Mio. Fm ein neues Rekordergebnis.

ThüringenForst hat mit dem fotooptischen Holzvermessungssystem sScale im vergangenen Jahr knapp 1,93 Mio. Fm Holz erfasst – so viel, wie noch nie. Das hochmoderne System, durch die dänische Firma Dralle A/S entwickelt, wurde 2009 erstmals in der Landesforstanstalt als Prototyp eingesetzt und dort mit weiteren Partnern zur Praxisreife entwickelt.

Durch die automatisierte Erstellung eines eichfähigen Verkaufsmaßes konnte der zuvor aufwendige händische Vermessungsprozess von Rundholzpoltern im Wald entscheidend optimiert, die Kosten für die Vermessung sowie der Arbeitsaufwand für die Revierleiter gesenkt und alle nachgelagerten Prozesse wie Holzdatenaustausch, Dokumentation, Holzabfuhr, Abrechnung beschleunigt werden. Inzwischen verfügt ThüringenForst über fünf dieser Vermessungssysteme. Mit sScale konnte der Landesforstbetrireb im vergangenen Jahr große Mengen an Schadholz innerhalb kürzester Zeit vermessen und damit zügig in den Holzverkauf bringen.

Poltervermessung erheblich beschleunigt

Die digitale Poltervermessung habe maßgeblich den Schadholzabfluss von der Forststraße in die verarbeitende Holzindustrie beschleunigt, so Volker Gebhardt, ThüringenForst-Vorstand. Ein auf ein Trägerfahrzeug montiertes Stereokamera-System misst im Vorbeifahren Holzpolter an den Forststraßen vollautomatisch an der Frontseite. Anhand dieser Flächenmessung lassen sich dann mittels Bildauswertungs-Software Stückzahl, Durchmesserverteilung sowie weitere Parameter erfasst, das Poltervolumen berechnen, die geografischen Lagekoordinaten bestimmen und die Holzdaten in Echtzeit digital weiterverarbeiten. Diese werden dann Verkäufern und Käufern sowie Logistikern zur Verfügung gestellt.

Personalentlastung und Kosteneinsparung

Vor dem sScale-Zeitalter mussten Förster die Holzpolter händisch mit Zollstock und Kluppe vermessen und in einem Formblatt erfassen, was inzwischen nur noch bei Kleinstmengenanfall und Sondersortimenten geschieht. Neben betrieblichen Arbeitserleichterungen und Personalentlastung überzeugt das System mit Qualitätsverbesserungen im Holzbereitstellungs-, Vermarktungs- und Logistikprozess durch die Definition eines Standards und nicht zuletzt durch Kosteneinsparung.

Auch im Privat- und Kommunalwald

Dank starker LED-Scheinwerfer sind auch Poltervermessungen bei Nacht und unter allen Witterungsbedingungen möglich. Wurden 2013 noch 460.000 Festmeter Holz mit dem neuen System vermessen, stieg die Jahresmenge 2018 auf rund eine Million Festmeter und 2020 schließlich auf knapp zwei Millionen Festmeter an – zuletzt dem hohen Borkenkäfer-Schadholzanfall in Thüringens Wäldern geschuldet.

Da die Thüringer Landesregierung eines der fünf hochmodernen sScale-Systeme finanzierte, werden auch Holzpolter aus dem Privat- und Kommunalwald digital vermessen.

ThüringenForst/Red.