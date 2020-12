Schmidt Leasing: Profi für die Profis

Dieser Beitrag ist nur für Abonnenten zugänglich. Wenn Sie Abonnent von AFZ DerWald, Forst&Technik oder Deutscher Waldbesitzer sind, können Sie sich anmelden oder registrieren und erhalten die gewünschten Artikel kostenfrei. Anmelden oder registrieren





















Ende Juni 2020 zog die Firma Schmidt Leasing in ein neues Büro. Firmenstandort ist nun der vierte Stock eines Bürogebäudes an der Europakreuzung in Gotha. Es bietet nicht nur einen Fernblick auf den Thüringer Wald, sondern auch den Platz und die Austattung, die sich Firmeninhaber Thomas Thiele schon lange gewünscht hat.