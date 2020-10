PHENIPS plus – Online-Überwachung der Borkenkäfer

Forscher des Instituts für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz der Universität für Bodenkunde in Wien (BOKU) haben im Juli 2020 mit PHENIPS plus ein landesweites, digitales Frühwarnsystem für Borkenkäferbefall als Internet-Anwendung etabliert.

In den nächsten fünf Jahren bietet PHENIPS plus eine Plattform, die Waldbesitzende als Informationsportal und Entscheidungshilfe dienen wird. Das ermöglicht eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und trägt zum Schutz der heimischen Wälder bei.

Wälder durch Klimawandel in Bedrängnis

Europas Wälder geraten durch die Klimaänderung und durch extreme Wetterereignisse zunehmend in Bedrängnis. Insbesondere die „nervöse“ Fichte reagiert sehr sensibel und rasch auf den Klimawandel. Schadereignisse wie Wind- und Schneebruch, hohe Temperaturen und Niederschlagsdefizite haben ihre Abwehr gegenüber Befall durch Borkenkäfer, vor allem dem Buchdrucker, geschwächt. Dies hat gebietsweise bereits zu einem flächigen Absterben von Fichtenwäldern geführt. Zudem gab es einen noch nie dagewesenen Anstieg an Schadholznutzungen durch Borkenkäferbefall in Österreich und in weiten Teilen Mittel- und Nordeuropas.

Abb.: Durch die Entwicklungen des Klimawandels wurde die Fichte in ihrer Abwehr stark geschwächt und ist somit viel anfälliger für den Befall des Borkenkäfers.

Temperaturabhängige Entwicklung des Buchdruckers

Der Entwicklungsverlauf des Buchdruckers ist stark von der Temperatur abhängig. Die Käfer beginnen im Frühjahr erst zu schwärmen, wenn eine gewisse Temperaturschwelle überschritten wird. Für die Entwicklung des Insekts vom Eistadium bis zum flugfähigen Käfer sind bestimmte Wärmesummen erforderlich. Dadurch kann es, in Abhängigkeit von der saisonalen Witterung und Lage, in kühleren Gebieten zur Ausbildung keiner oder nur einer Generation kommen. In wärmeren Gebieten hingegen können sich sogar mehrere Generationen ausbilden. Anhand der Entwicklungskennwerte und mittels flächiger Wetterdaten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (INCA-Rasterdaten) ist es möglich, den räumlichen und zeitlichen Verlauf der Aktivität und der Entwicklung des Buchdruckers zu berechnen. Die Darstellung erfolgt, tagesaktuell und mit einer räumlichen Auflösung von 1 km, in Form von interaktiven Karten-Services im Internet.

PHENIPS plus – ein digitales Werkzeug für Waldbesitzende

Durch eine Forschungskooperation zwischen der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) soll mit dem Forschungsprojekt PHENIPS plus eine umfassende Online-Plattform geschaffen werden. In Zukunft gibt es dort wichtige Informationen zur aktuellen Entwicklung des Buchdruckers, sowie zum regionalen Befallsausmaß. Ebenso wird erfasst wie weit die Gefährdung der Wälder fortgeschritten ist. Als digitales Werkzeug für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer soll PHENIPS plus einen wesentlichen Beitrag für ein rascheres Reagieren und für die rechtzeitige Umsetzung von Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Massenvermehrungen des Buchdruckers leisten“, so der Leiter des Projekts, Thomas Kirisits. Das Forschungsprojekt PHENIPS plus wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, allen neun Bundesländern und der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) finanziert.

Abb.: Aufbau des Kartenservices der BOKU, der die tagesaktuelle Entwicklung des Borkenkäfers mit Entwicklungsverlauf in einem Zeitschieber präsentiert.

Die ausführliche Studie zum Frühwarnsystem PHENIPS plus können Sie hier nachlesen.

Den Kartenservice (wie oben im Bild zu sehen) mit den tagesaktuellen Entwicklungsraten des Borkenkäfers finden Sie hier.

Quelle: BOKU