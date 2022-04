PEFC Deutschland veröffentlicht Jahresbericht 2021

Der PEFC-Jahresbericht 2021 hat frisch die Druckerpresse verlassen und wird derzeit an über 9.000 Interessenten aus der Forstwirtschaft, der holzverarbeitenden Industrie und der Politik verschickt.

Im handlichen Hosentaschenformat sind auf über 40 Seiten alle Ereignisse, Herausforderungen und Erfolge des Jahres 2021 rund um die Arbeit von PEFC aufbereitet.

Zu den herausragenden Themen 2021 zählen beispielsweise die Zertifizierung des ersten Heil- und Kurwaldes in Heidelberg, die fruchtbaren Bemühungen von PEFC International um die Anerkennung eines länderübergreifenden Zertifizierungsprogramms im Kongobecken und die frisch gelaunchte Werbekampagne um „Woody“, der für einen nachhaltigen Holz- und Papiereinkauf wirbt.

Der Titel „Wachstum begleiten“ illustriert die besonderen Herausforderungen des vergangenen Jahres, als die Aufnahme von über 4.000 neuen Teilnehmern an der PEFC-Waldzertifizierung organisiert werden musste. Die PEFC-zertifizierte Waldfläche in Deutschland stieg dadurch auf nun 8,7 Mio. ha an. In Zukunft wird PEFC Deutschland viele Projekte initiieren, um die Neumitglieder bestmöglich in die PEFC-Familie zu integrieren.

Der PEFC-Jahresbericht 2021 wird als PDF in digitaler Form angeboten und kann bei der PEFC-Geschäftsstelle kostenfrei bestellt werden. Für eine Bestellung der Printversion bitte einfach eine formlose E-Mail an info@pefc.de unter Angabe der Lieferadresse senden.

Der Jahresbericht ist digital abrufbar unter: www.pefc.de/jahresbericht2021

Quelle: PEFC