ÖBf: Andreas Gruber übernimmt Vorstand schon ab November

Ursprünglich war die Staffelübergabe erst zum 1. Januar 2023 geplant, jetzt zieht sich Rudolf Freidhager bereits vorzeitig aus dem Vorstand der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) zurück. Sein Nachfolger, Andreas Gruber, steht bereits in den Startlöchern.

Bereits zum 1. November 2022 übernimmt Andreas Gruber den Vorstand der ÖBf. Die Übergabe der Vorstandsagenden zu diesem Zeitpunkt statt wie ursprünglich geplant zum 1. Januar 2023 erfolgt auf eigenen Wunsch des scheidenden Vorstands, DI Dr. Rudolf Freidhager, und wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 19. September einstimmig beschlossen.

Rudolf Freidhager

Foto: ÖBf

Dank der frühzeitigen Ernennung Grubers im Juli 2022 steht einem nahtlosen Übergang nichts entgegen: „Die interne Nachbesetzung hat eine nahtlose Staffelübergabe der Vorstandsagenden ermöglicht. Ich habe den Aufsichtsrat daher gebeten, meinen Vertrag vorzeitig zum 31. Oktober 2022 aufzulösen, damit sich der neue Vorstand vollumfänglich in die strategische und operative Planung des kommenden Geschäftsjahres einbringen kann“, begründet Freidhager, der im Oktober seinen 65. Geburtstag feiert, seine Entscheidung.

Freidhager prägte die ÖBf seit 2015

Seit April 2015 stand Freidhager an der Spitze der Bundesforste. In seiner Funktion als Vorstand prägte er die positive Entwicklung des Unternehmens maßgeblich und hielt es auch in einem schwierigen Marktumfeld auf Kurs. Schon früh entwickelten die ÖBf unter seiner Führung vorausschauende Strategien im Umgang mit dem Klimawandel, um die heimischen Wälder nachhaltig klimafit zu machen und den Wald der Zukunft zu bauen.

Mit Material der ÖBf