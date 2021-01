Die gelbe Flotte der Firma Seibold

Forst & Technik hat die Firma Holz Seibold im Bayerischen Wald besucht, um sich einen gerade ausgelieferten Welte W 200 Skidder anzuschauen. Welte hat die Maschine neu konfiguriert. Und die Firma Seibold hat nicht nur diese eine Welte-Maschine, sondern gleich fünf.

Im November hat die Firma Holz Seibold in Sonnen im Bayerischen Wald einen neue Welte W 200 geliefert bekommen. Die Maschine hat Welte bereits auf der KWF-Tagung 2016 erstmals vorgestellt. Sie ist als Skidder, als Tragschlepper oder als Kombimaschine erhältlich. Die Maschine für Seibold ist die erste in einer neuen Konfiguration. Zwei weitere sind bereits verkauft. Wir klären, was am W 200 neu ist.

Welte-Flotte

Die Firma Seibold betreibt nicht nur diese eine Welte-Rückemaschine, sondern gleich fünf davon. Neben weiteren Forstmaschinen und einem Lkw-Fuhrpark. Forst & Technik hat die Firma bei einem Einsatz besucht und geklärt, was das Leistungsspektrum ist, wo das Unternehmen überall unterwegs ist, wie man dort arbeitet und was der Grund für die große Markentreue zu Welte ist.

Das alles lesen Sie in der neuen Forst & Technik 1/2021, die im Januar erscheint

Marc Kubatta-Große