Neue Online-Tools zeigen Zustand des Schweizer Waldes

Wie geht es unseren Wäldern? Und wie werden sie in 15 oder 40 Jahren mit dem Klimawandel zurechtkommen, in meiner Stadt oder meiner Region? Umfassende Antworten für Fachpersonen und Laien geben die Online-Tools FORTE und FORTE Future. Entwickelt wurden sie an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL im Rahmen des NCCS.

In den letzten Jahren ist in der Schweiz der Bedarf an zuverlässigen Informationen über den aktuellen Waldzustand und mögliche zukünftige Entwicklungen gewachsen. Die WSL deckt diesen Bedarf mit Daten, die auf verschiedenen zeitlichen und räumlichen Skalen erhoben oder modelliert werden – vom Stammwachstum der Bäume, das im 10-Minuten-Takt gemessen wird, bis zur regionalen Kronenfeuchte, die aus Satellitendaten abgeleitet wird. Die meisten dieser Ergebnisse sind online verfügbar, einige davon in Echtzeit.

Informationen verschiedener Online-Plattformen aus einer Hand

Diese Datenfülle hat die WSL nun in den benutzerfreundlichen Tools FORTE (kurz für Forest Tree Explorer) und FORTE Future zusammengeführt. Die Tools sind das Herzstück des neuen thematischen Moduls „Waldfunktionen und Klimawandel“ des Swiss National Center for Climate Services (NCCS). Sie beschreiben sowohl den aktuellen Zustand des Schweizer Waldes (FORTE) als dessen langfristiger Entwicklung (FORTE Future).

Screenshot der FORTE-App: Das Wasserstressniveau von Bäumen in Waldbeständen in der Schweiz wird durch Kreise und Farbcodes dargestellt. Die Farbe der Karte im Hintergrund zeigt den Grad der Bodentrockenheit an. Die Benutzer können die Ergebnisse nach Datum und Baumart oder nach Fläche filtern oder ein Polygon zeichnen und in dieses hineinzoomen.

Quelle: WSL

FORTE zeigt zum Beispiel den aktuellen Wasserstress und das Wachstum von 400 Bäumen in Echtzeit an, oder den aktuellen Entlaubungsgrad von mehr als 1.000 Bäumen in der ganzen Schweiz. Anwenderinnen und Anwender können diese Daten auf verschiedene Weise kombinieren, von der lokalen bis zur nationalen Ebene, und mit Daten aus dem Wald wie Bodentrockenheit, Kronenfeuchte oder Anzahl der aktuellen Borkenkäfergenerationen überlagern. Die angezeigten Daten stehen als umfassende Zusammenfassung mit Grafiken und zusätzlichen Informationen zum Download bereit.

Das zweite Instrument, FORTE Future, kartiert die Lebensraumeignung von über 30 Baumarten in der Schweiz und ihre potenzielle Verbreitung in der Gegenwart und in der mittel- oder langfristigen Zukunft. Es zeigt deutlich, dass es bei den zu erwartenden höheren Temperaturen und deutlich geringeren Sommerniederschlägen Verlierer (wie die Fichte), aber auch Gewinner (z. B. Traubeneiche und Stieleiche) geben wird.

Zusätzlich zu diesen Instrumenten vermittelt die NCCS-Website vier Kernaussagen anhand fiktiver Erzählungen: Drei Personen, die den Wald nutzen beleuchten die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf Schutz- und Erholungswälder sowie auf die Holzproduktion. Die vierte Figur, eine Waldforscherin, stellt Ansätze vor, die Wälder in Zukunft klimaresistenter machen können. Zusammen sollen diese Erzählungen zeigen, dass die Schweizer Bevölkerung schon heute ganz konkret von den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosystemleistungen des Waldes betroffen ist und in Zukunft noch stärker betroffen sein wird.

Die Erzählungen von Jean, dem Förster, Matteo, dem Jogger, Flurina, der Waldbesitzerin, und Noemi, der Waldökologin, helfen dabei, Schlüsselbotschaften über Klimawandel und Wälder zu vermitteln.

Quelle: WSL

Mit FORTE, FORTE Future und den vier Narrativen bietet die thematische Website des NCCS zu den Folgen des Klimawandels auf die Waldfunktionen einen Einstieg für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Sie stellt auch Multiplikatoren wie Lehrern und Journalisten wissenschaftlich fundiertes Anschauungsmaterial zur Verfügung.

Schließlich richtet sie sich an die Informationsbedürfnisse von Entscheidungsträgern in Verwaltungen und Unternehmen, die einen Bezug zum Wald und zur forstlichen Nutzung haben.

Das National Centre for Climate Services (NCCS)

Das National Centre for Climate Services (NCCS) ist das Netzwerk des Bundes für Klimadienstleistungen. Klimadienstleistungen sind wissenschaftlich basierte Informationen und Daten über das vergangene, aktuelle und zukünftige Klima und seine Folgen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie bilden die Grundlage für klimakompatible Entscheidungen.

Quelle: WSL