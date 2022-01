Michael von Winning im Vorstand der Eva Mayr-Stihl Stiftung

Michael von Winning ist seit dem Jahreswechsel neben den Stiftern Eva Mayr-Stihl und Robert Mayr Mitglied des Vorstands der Eva Mayr-Stihl Stiftung.

Robert Mayr: „Die Stiftung wird größer und wir werden nicht jünger. Deshalb haben wir bereits 2018 begonnen, diese Entscheidung vorzubereiten. Wir sind froh, mit Herrn von Winning einen 3. Vorstand gefunden zu haben, der einen frischen Blick und gleichzeitig viel Erfahrung mitbringt. Wir freuen uns, die nächste Phase der Stiftungsentwicklung gemeinsam mit ihm zu gestalten.“

Michael von Winning ist der neue Mann im Vorstand

Michael von Winning hat die Stifter seit 2018 zunächst beratend und dann in Teilzeit begleitet, während er noch für die Robert Bosch Stiftung tätig war. Im Juni 2020 übernahm er die Leitung „Programme & Strategie“ in der Eva Mayr-Stihl Stiftung. In dieser Zeit hat die Stiftung unter anderem ihr Fördervolumen stark ausgeweitet (2018: 3,8 Mio. €, 2020: 9,6 Mio. €), die Satzung grundlegend angepasst und die Vermögensverwaltung neu aufgestellt.

Von Winning: „Es ist ein großes Privileg, die Stifter zu unterstützen und Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die Gestaltungsmöglichkeiten mit langjährigen Kooperationspartnern, im engen Austausch mit den Stiftern, mit schlanken Verwaltungsstrukturen und kurzen Entscheidungswegen. Gleichzeitig habe ich großen Respekt vor der Aufgabe.“

Von Winning hat ursprünglich Geschichte, Philosophie und Allgemeine Rhetorik in Tübingen und New York studiert. Nach dem Studium war er zunächst in der Hochschulverwaltung der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar tätig, bevor er für vier Jahre umfangreiche Erfahrungen in der internationalen Unternehmensberatung The Boston Consulting Group sammelte. Als Referent der Geschäftsführung und Senior-Projektmanager bei der Robert Bosch Stiftung erwarb von Winning schließlich umfassende Expertise im Stiftungsmanagement.

Quelle: Eva Mayr-Stihl Stiftung