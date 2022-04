Durchforstungskopf LogMax 2000T

Die Nomenklatur bei den aktuellen Harvesterköpfen von LogMax ist eigentlich ziemlich einfach: Die Aggregate tragen alle einen glatten Tausender im Namen. Bis dato begann die Produktreihe beim 3000T. Anfang des Jahres stellte das Unternehmen in Schweden einen neuen kleinen Kopf vor, den LogMax 2000T. Der wird der Nachfolger des ehemals kleinsten Modells 928A aus den 1990-er Jahren. Der Grund für die Renaissance ist das verstärkte Interesse in Skandinavien an kleinen Forstmaschinen vom Schlage eines Terri34 oder den Geräten von Malwa.

Trotz äußerer Ähnlichkeit und vergleichbaren Eckdaten – der 2000T hat einen maximalen Fälldurchmesser von 41 cm und eine Öffnungsweite der Messer von 358 mm – hat die Leistung von Vorschub und Säge doch deutlich gewonnen. Kleinere Walzenmotoren mit 280 cm³ anstelle von 365 cm³ in Verbindung mit einem höheren Nenndruck von 280 bar im Hydrauliksystem sorgt für 30% schnellere Vorschubgeschwindigkeit (4 m/s). Die Geschwindigkeit der Säge profitiert davon natürlich auch. Für eine zuverlässige Längenmessung soll eine kontaktlose Übertragung vom Messrad zum Sensor sorgen, der selbst keinerlei bewegte Teile mehr besitzt.

Abgesehen von einer neuen Geometrie für die Entastungsmesser und verbesserten Hydraulikzylindern hat sich ansonsten an der „Hardware“ des Aggregats nicht viel geändert, weswegen auch das gewicht nur ganz geringfügig gestiegen ist von 412 auf 420 kg. Der kleine Durchforstungskopf ist vorgesehen für Trägerfahrzeug mit einer Motorleistung von 47 bis 69 kW und braucht einen Ölfluss von 90 bis 140 l/min.

LogMax