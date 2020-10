Der Forstgerätehersteller Stihl hat die neue LogBuch App entwickelt. Mit der App soll das Baum- und Grünflächenmanagement leichter und effizienter erfolgen. Via Smartphone-App und Webportal ermöglicht LogBuch die Kartierung von Grünanlagen, Spielplätzen, Parkbänken etc.

Mit der cloudbasierten Anwendung LogBuch von STIHL gelingt der Schritt zur echten Digitalisierung im Baum- und Grünflächenmanagement einfach, intuitiv und effizient. Die FLL-konforme Baumkartierung ist mit dem Tool genauso möglich wie das Festhalten von Missständen. Dazu gehören etwa überfüllte Mülleimer oder ausgefallene Straßenbeleuchtung. Das alles erfolgt sprachgesteuert über die App. Per GPS wird der jeweilige Standort, an dem der Vermerk aufgenommen wurde, gespeichert. Das Setzen der Ortsmarke und die Aktivierung der Sprachsteuerung ist mittels Bluetooth-Knopf ergonomisch gelöst. Der Knopf kann an einer Sprühdose oder einem Brustgurt befestigt oder in der Jackentasche getragen werden.

Fundament für effizientes Arbeiten

Auch die Bedienung über das Smartphone-Display ist einfach dank intuitiver und praxisorientierter Menüführung. Die in Karten und Auswertungen zusammengefassten Informationen sind im Webportal abrufbar. Außerdem dienen sie als Fundament für eine effiziente Arbeitsplanung und Kommunikation mit allen Beteiligten. So können etwa Aufgabenlisten erstellt und an Personen oder Unternehmen verteilt werden. Dank der genauen GPS-Positionierung finden die Beauftragten ihre Einsatzorte selbstständig. Damit bietet die Software allen Akteuren, vom Grünflächenamt über Bauhöfe bis hin zu privaten Dienstleistern, handfeste Vorteile gegenüber herkömmlichen Arbeitsweisen. Die LogBuch App von Stihl steht für Android und iOS in den gängigen App-Stores zum Download bereit. Bestehend aus App und Webportal, steht das System gegen eine Gebühr, deren Höhe sich nach der Anzahl der Nutzer richtet, zur Verfügung.

Die Details im Überblick

Kartierung und Analyse per App und Web

Zentral auf einer Cloud gesammelt, kann LogBuch von Stihl per Smartphone-App und Webportal jederzeit genutzt werden, um Daten zu erheben, zu aktualisieren und zu teilen. Das umfasst eine exakte Flächenvermessung sowie die Zustandserfassung von Bäumen oder Objekten wie Spielgeräten, Parkbänken usw. Hierbei verknüpft die App jeden Vermerk mit einer GPS-Position. Die Webversion hingegen dient hauptsächlich dem Verwalten, Auswerten und Weitergeben der Daten. App und Webportal werden per Cloud synchronisiert. Hat das Smartphone einmal keinen Netzempfang, speichert es die neu angelegten Daten und überträgt sie, sobald wieder Empfang besteht.

FLL-konforme Baumerfassung

LogBuch legt einen besonderen Fokus auf die Baumpflege: So ermöglicht die Software eine FFL-konforme Baumkartierung Hinweise, notwendige Pflegemaßnahmen oder auch Gefahrenstellen können auf diese Weise zuverlässig vermerkt werden und der Aufbau eines digitalen Baumkatasters in der Kommune gelingt einfach.

Zeitersparnis in vielen Bereichen

Die zentrale und detaillierte Erfassung aller Daten ermöglicht einen enormen Effizienzgewinn in vielen Bereichen: So finden beauftragte Unternehmen und Personen selbstständig per GPS ihren Einsatzort und können direkt mit der Arbeit beginnen. Eine Einweisung vor Ort oder ein Begleiten zum Einsatzort durch den Auftraggeber entfällt. Ebenso ermöglicht die Datenlage, geplante Arbeiten besser einzuschätzen und damit eine präzisere sowie einfachere Angebotserstellung.

Intuitiv und einfach – bei jedem Wetter

Damit LogBuch von allen Beteiligten genutzt werden kann, wurde ein besonderes Augenmerk auf eine nutzerfreundliche Bedieneroberfläche gelegt. Die praxisorientierten Menüs sind intuitiv und damit einfach bedienbar. Eine Aktivierung der Sprachsteuerung wahlweise über das Smartphone-Display oder einen externen Bluetooth-Knopf erhöhen den Nutzerkomfort. So kann die App mit freien Händen bedient werden, was besonders in unwegsamem Gelände oder bei schlechtem Wetter von Vorteil ist.

Teilbar und kompatibel

Die Daten, die per App erfasst wurden, können mit dem LogBuch Webportal synchronisiert werden. Dort werden sie als Karte oder Liste angezeigt und lassen sich per Filter, Kategorie oder Volltextsuche durchsuchen und anzeigen. Über die Exportfunktion sind einzelne oder ganze Datensätze in Office Formate wie Excel oder PDF sowie in Geoformate wie Shape oder GPX überführbar. Das Teilen und Weitergeben der Daten ist damit bedarfsgerecht und einfach möglich.

