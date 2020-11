Werner Forst- und Industrietechnik auf Demo-Tour

Seit Michael Scharf vor anderthalb Jahren das Unternehmen Werner Forst- und Industrietechnik in Trier übernahm, hat sich vieles zum Guten gewandt. Das spüren Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen. Und so wächst wieder Vertrauen in ein Unternehmen, dass mancher vor kurzem noch totgesagt hatte.

Hinter den Mitarbeitern der Werner Forst- und Industrietechnik liegen harte Zeiten. Gleich zwei Insolvenzen innerhalb kurzer Zeit haben sie durchgestanden und dabei lange um ihren Job gebangt. Vor anderthalb Jahren übernahm dann Michael Scharf das Unternehmen, und mit ihm keimte neue Hoffnung im Team auf. Dabei war Scharf, der im niederbayerischen Pfeffenhausen ein Bauunternehmen führt, für viele eine Überraschung. Was wollte so einer mit einem Trierer Fahrzeugbau-Betrieb anfangen?

Doch Scharf kannte die Produkte des Unternehmens bereits durch seine Tätigkeiten im eigenen Forstbetrieb, den er parallel zu seiner Baufirma noch unterhält. „Ich liebe einfach die Arbeit im Wald“, erklärt der Unternehmer. „Das ist für mich ein toller Ausgleich zum Alltag.“ Seine Erfahrungen im Forst führten dazu, dass er vor einigen Jahren begann, neben Traktoren auch mit Forstmaschinen zu handeln – dazu gehören hauptsächlich MB-tracs und Unimogs mit Werner-Forstaufbauten. „Ich hörte von der Situation bei Werner und konnte nicht glauben, dass so tolle Maschinen keine Kunden finden sollen“, berichtet er.

Vertrauen zurück gewinnen

Seit der Übernahme bewegt sich Scharf im täglichen Spagat zwischen Pfeffenhausen in Bayern und Trier in Rheinland-Pfalz. „Das klappt eigentlich ganz gut“, sagt er, „ich habe inzwischen in beiden Firmen ein starkes Team, auf das ich mich verlassen kann.“ Dabei lag natürlich vor allem in den ersten Monaten sein Fokus auf dem neuen Unternehmen. „Wir arbeiten bis heute hart daran, das Vertrauen der Kunden und auch der Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen“, berichtet Scharf. „Dazu haben wir einen umfassenden Maßnahmenkatalog erstellt, den wir nun Stück für Stück abarbeiten. Einerseits haben wir bereits viel geschafft, aber fertig sind wir noch lange nicht.

Service und Produktion

Eine der wichtigsten Maßnahmen war die Verbesserung der Serviceleistung. Um hier die Weichen richtig zu stellen, gab es in einem ersten Schritt Veränderungen in der Organisation. „Unsere wichtigsten Ziele waren eine deutlich bessere Erreichbarkeit, eine schnelle Versorgung der Kunden mit Ersatzteilen und ein kompetentes Serviceteam vor Ort“, erläutert Scharf. Der inzwischen gestiegene Umsatz zeige, dass die angestoßenen Maßnahmen greifen. „Doch das Ganze ist ein fortlaufender Prozess. Im Service kann man immer noch besser werden.“

Auch in der Produktion hat Werner einiges verändert, hat Prozesse verschlankt, um schneller zu werden und weniger Reibungsverluste zu haben. Darüber hinaus steht die Termintreue ganz oben auf der Liste. „Ein Punkt“, so Scharf, „wo wir sicher noch einige Hausaufgaben machen müssen.“ Der Einkauf hingegen sei auf einem sehr guten Weg, man habe inzwischen die Qualität der Zulieferteile deutlich verbessert.

Aushängeschild WF-trac

Der WF-trac ist das Aushängeschild des Unternehmens, daran soll sich laut Scharf auch nichts ändern. „Es ist für seine Pfleglichkeit und Wendigkeit bekannt, die wir durch die kombinierte Achsschenkel- und Knicklenkung erreichen. Das von uns verbaute stufenlose ZF-Getriebe in Verbindung mit unserem eigenen Verteilergetriebe macht den WF-trac extrem sparsam und die Drehkabine sorgt für einen 360-Grad-Rundum-Überblick mit bester Ergonomie.“ Doch darauf allein will sich Scharf nicht verlassen. Er hat bereits das Konstruktionsteam in der Entwicklung erweitert, um neue Produkte für den Forst anzubieten. „Der WF-trac hilft vor allem bei der Langholz-Rückung“ sagt Scharf, „dieses Angebot möchten wir in naher Zukunft um Spezialfahrzeuge für Kurzholz erweitern.“

Industriebereich ist zweite Säule

Neben der Forsttechnik ist die zweite Säule des Unternehmens Werner weiterhin der Industriebereich. Hierzu zählen unter anderem Spezialfahrzeuge, Kran- und Windenaufbauten für Energieversorger, Wasserwirtschafts-Unternehmen, Kommunen und auch diverse Privatunternehmen. Sie alle profitieren von den Entwicklungen, die Werner seit Jahrzehnten für verschiedene Fahrzeuge, zum Beispiel Unimogs, anbietet. Auch für diese Kunden plant das Unternehmen Verbesserungen in der Produktion, dem Absatz und einen Ausbau der Produktpalette.

Demo-Tour im November

Insgesamt sieht sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg. Damit das so bleibt, wird die Werner Forst- und Industrietechnik das Vertriebsteam in Kürze umstrukturieren und erweitern. „Wir möchten die Menschen von unseren Produkten am liebsten persönlich begeistern“, begründet Scharf diesen Schritt. Deshalb startet Werner bald mit Demo-Touren. Dann können die Besucher sich ihr eigenes Bild von den Produkten der neuen Firma Werner machen.

Im November sind zwei Vorführtermine angresetzt: Die erste Vorführung findet am 19. November von 9–17 Uhr bei Freiburg statt (Autobahn A5 Ausfahrt Freiburg Süd (63), Richtung Tiengen, Beschilderung folgen). Zu sehen sind die bewährte Oberklassemaschine WF trac 2460, die neue Mittelklasse im Wald WF Trac 1840 4×4 sowie der Werner Wario 720, der Allrounder für Forst, Kommunal und Sonderanwendungen. Die zweite Vorführung ist am 24. November von 9–17 Uhr in 86736 Dornstadt (Parkplatz Friedhof, Beschilderung Folgen). An diesem Tag zeigt Werner den WF trac 1840 und den Werner Wario 720.

Informationen unter: udo.busch@werner-trier.com www.werner-trier.com

Werner/Red.