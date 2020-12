Junge Talente mit dem „Stihl Cutting Edge Award“ prämiert

Schon zum zweiten Mal prämiert Stihl junge Talente mit innovativen Ideen und zukunftsweisenden Konzepten mit dem „Stihl Cutting Edge Award“. Das Finale wurde dieses Jahr aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie virtuell durchgeführt und war im Live-Stream zu verfolgen.

Mehr als 350 Studentinnen und Studenten aus rund 40 deutschen Universitäten und Hochschulen bewarben sich bei dem Wettbewerb. Neun Teams schafften es in die Endrunde. Im Finale konnten drei Studenten-Teams aus der Universität Eichstätt-Ingolstadt, Universität Erlangen-Nürnberg und der Hochschule Heilbronn die STIHL Jury am meisten überzeugen und den Stihl Cutting Edge Award für sich gewinnen. Die Gewinnerteams konnten sich darüber hinaus über Sachpreise freuen. Zudem erhalten alle neun Teams, die es ins Finale geschafft haben, die Chance auf die Aufnahme in das Talentbindungsprogramm „Stihl Pioneers“.

Studierende für Stihl begeistern

Die Jury bestand aus Selina Stihl, stellvertretende Vorsitzende des Stihl-Beirats, Anke Kleinschmit, Stihl Vorstand Entwicklung, Dr. Michael Prochaska, Stihl Vorstand Personal und Recht, sowie Dr. Tim Gegg, Bereichsleiter Digitalisierung bei Stihl. Selina Stihl ist von dem Wettbewerb überzeugt: „Als Familienunternehmen steht Stihl für starke Werte und Innovation. Wir möchten junge, talentierte Menschen von uns begeistern. Der Stihl Cutting Edge Award bietet dazu die ideale Plattform. Es geht hier nicht nur allein um die Ausarbeitung von Ideen, sondern auch um den persönlichen Kontakt. Die Studierenden lernen die Firma Stihl und die Menschen kennen, die bei uns arbeiten, und wir sie.“ Anke Kleinschmit ergänzt: „Man sieht, wie viel Herzblut in den Konzepten steckt. Wir lernen junge Menschen kennen, die für ihre Ideen brennen und sich engagieren. Das macht für mich den Stihl Cutting Edge besonders attraktiv.“

Ideen zu Nachhaltigkeit und smarten Produkten überzeugten am meisten

Ob Arbeitsplatz der Zukunft, intelligente Produkte, digitale Services oder Nachhaltigkeit – die Themenfelder, in denen Studentinnen und Studenten Konzepte ausarbeiten konnten, waren vielfältig und gaben den jungen Talenten viel Freiraum zum Denken und Gestalten. Diese Vielfalt zeigt sich auch bei den drei prämierten Teams. Das Studententeam „Refurbished bei Stihl“ entwickelte ein Konzept für den Umgang mit gebrauchten Stihl Produkten, um damit die Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Team „Chaincheck“ beschäftigte sich mit einer intelligenten Analyse von Motorsägen mit Hilfe einer App und die Studentinnen und Studenten von „Stihlsicher“ konzipierten Ideen für die Nachhaltigkeitskommunikation.

Engagement und Kreativität der Studierenden sehr groß

Dr. Michael Prochaska ist von den Studierenden begeistert: „Mit welchem Engagement, mit welcher Begeisterung, mit welcher Motivation, auch mit welchem Fachwissen sich junge Menschen einfach dem Wettbewerb stellen und überzeugen und gewinnen wollen – solche Menschen brauchen wir bei Stihl.“ Tim Gegg, Bereichsleiter Digitalisierung bei Stihl, betont: „Der Kern, warum die Ideen so besonders sind, ist, weil sie extrem kundenzentriert gedacht sind. Es wird immer zuerst aus einem Problem und aus einer Kundensicht gedacht und dann eine Lösung entwickelt. Bei dem Wettbewerb lernen nicht nur die Studenten etwas dazu. Wir lernen ja mindestens genau so viel.“

Quelle: Stihl