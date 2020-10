Wechsel in der Projektleitung der INTERFORST

Die langjährige Projektleiterin der INTERFORST, Martina Ehrnsperger orientiert sich neu und hat die Messe München zum 30. September 2020 verlassen. Ehrnsperger gehörte seit ihrem Einstieg bei der Messe München 1996 dem INTERFORST-Team an. 2012 übernahm sie die Projektleitung der Internationalen Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik.

Martina Ehrnsperger entwickelte die INTERFORST als Projektleiterin sehr erfolgreich konzeptionell weiter und baute ein großes Netzwerk in der Branche auf. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Ausstellern und Partnern lag ihr dabei immer am Herzen. Aus familiären Gründen verlagert Ehrnsperger nun ihren beruflichen und privaten Schwerpunkt in ihre Heimat Oberfranken zurück. Reinhard Pfeiffer, für die Messe zuständiger Geschäftsführer, und Georg Moller, verantwortlicher Geschäftsbereichsleiter, wünschen Martina Ehrnsperger für ihre Zukunft alles erdenklich Gute.

Die Projektleitung übernimmt Projektgruppenleiterin Petra Westphal, die bereits seit 2011 für die INTERFORST verantwortlich ist, in Personalunion. Zusammen mit Jasmin Regiert, die vielen in der Branche gut bekannt ist, und Nicole van Paassen, seit 1. September im INTERFORST-Team, will die erfahrene Messemacherin Westphal optimale Rahmenbedingungen für die Internationale Leitmesse INTERFORST schaffen.

Quelle: Messe München