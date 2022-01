HS Timber schließt zwei Werke in Rumänien

Die HS Timber Group GmbH hat vor einigen Tagen die Umstrukturierung seiner Betriebe in der rumänischen Region Suceava mit Ende des ersten Quartals 2022 bekannt gegeben.

Am Standort Radauti wird ein Teil des Betriebes, konkret das Sägewerk, nicht weitergeführt. Die Produktion von Posts und Beams am Standort bleibt weiter in Betrieb. Das Plattenwerk in Siret, welches Schnittholz aus dem Werk in Radauti verarbeitet, wird gänzlich stillgelegt.

Einschnitt sinkt um 30 %

Die Einschnittkapazität der Sägewerke der HS Timber Group in Rumänien wird mit diesem Schritt um 30% reduziert. Gründe für die Umstrukturierung sind unter anderem die immer größer werdenden Herausforderungen in Rumänien.

Der Einkauf von rumänischem Nadelsägerundholz sei seit 2016 für die HS Timber Group beschränkt. Die angrenzende Ukraine und Russland fallen als Rohstofflieferländer aufgrund dort geltender Exportverbote aus. Veraltete Bahninfrastruktur in dieser Region Rumäniens, sowie aufwändige Einfuhrvorschriften erschweren Holzimporte aus anderen Staaten der Europäischen Union. Zudem werde die Produktion und Vermarktung von Grünstrom erschwert.

Am Standort Siret notwendige größere Investitionen seien unter den derzeitigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar.

600 Beschäftigte betroffen

Von der Umstrukturierung sind rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen sei bemüht, vielen eine Weiterbeschäftigung innerhalb der rumänischen Gruppe zu ermöglichen. In den anderen Fällen werde versucht, die sozialen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Die HS Timber Group betreibt an weiteren Standorten in Rumänien zwei Säge- und ein Tischlerplattenwerk. Diese seien von der Umstrukturierung nicht betroffen, sondern sollen im Gegenteil gestärkt werden.

Quelle HS Timber