Die Waldbesitzervereinigung und das Amt für Landwirtschaft und Forsten in Landshut haben einen Fotowettbewerb mit attraktiven Preisen ausgerufen. Gesucht wurden schöne und aussagekräftige Fotos über Holz und dessen Verwendung als Baustoff, in Alltagsprodukten, in Spielzeug oder anderem.

Gewonnen hat Nicola Heerlein, Bamberg mit dem Motiv „Alter Knabe“, fotografiert bei einem Spaziergang am Burgschanzl in Landshut.

Den 2. Platz belegte der Fotobeitrag „Einsturzgefährdet“ fotografiert in der Nähe des Rathauses Ergolding von Tanja Köllner, Ergoldsbach.

Der 3. Platz ging an Paul Machek aus Ergolding der das Foto „Skier und Bremsstangen aus Holz“ am 17.02.2015 beim historischen Skirennen in St. Englmar fotografierte.

