Holz aus Norwegen ins Sauerland

Wer länger nicht im Sauerland war und es dieser Tage besucht wird vermutlich über den weiten Blick verwundert sein, der sich an allzu vielen Stellen dem Betrachter bietet. Grund ist der fehlende Wald, dem in erster Linie der Borkenkäfer in den vergangenen Jahren den Garaus gemacht hat.

Wo kein Wald ist, dort kommt auch kein Holz her. Das heißt, die örtlichen Sägewerke müssen sich nach anderen Rundholzquellen umschauen. Eine solche wurde jetzt in Norwegen gefunden, und zwar in der Waldbesitzergenossenschaft Viken Skog, die Wälder in den Provinzen Viken, Vestfold-Telemark und Innlandet im Südosten Norwegens bewirtschaftet.

Wohl nur ein Anfang

Mitte November hat Viken Skog unter Vermittlung des belgischen Holzhandelsunternehmens Sapin ein erstes Schiff mit 4.700 m3 Rundholz aus Vestfold auf die Reise ins Sauerland geschickt. Starthafen war Larvik südlich von Oslo. Von dort ging es nach Beverwijk in den Niederlande und dann per Binnenschiff weiter nach Dortmund und weiter per Lkw ins Sägewerk.

Nach Einschätzung der Norweger war die Schiffladung nur ein Auftakt zu regelmäßigen Lieferungen. Die deutschen Sägewerke werden in einigen Jahren einen enormen Bedarf an Holz haben, und mehrere Sägewerke haben laut Viken Skog ihr Augenmerk auf Norwegen gerichtet.

Quelle: Viken Skog/Red.