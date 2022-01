HessenForst unterstützt Biber- und Fischottermanagement

Biber und Fischotter sind nach dem Naturschutzrecht besonders geschützte Tierarten. Erfreulicherweise gibt es von beiden Arten wieder mehr in Hessen. Mit der Rückkehr der Tiere ist auch ein Lebensraummanagement notwendig, um den Arten eine möglichst konfliktfreie Wiederbesiedlung der Gewässer zu ermöglichen. Daher hat das Hessische Umweltministerium das Management von Biber und Fischotter neu geregelt.

Die oberen Naturschutzbehörden in den Regierungspräsidien koordinieren das Management der beiden Tierarten in Abstimmung mit den lokal zuständigen unteren Naturschutzbehörden. Vor Ort unterstützen die Kolleginnen und Kollegen in den Forstämtern im Auftrag der Naturschutzverwaltung die Arbeit und helfen dabei, im Konfliktfall Lösungen zu finden. Das Land Hessen vertraut damit HessenForst als fachkundigem Dienstleister für Naturschutzaufgaben ein wichtiges Tätigkeitsfeld an. In den Teilbetrieben/Forstämtern werden primär die Funktionsbeschäftigten Naturschutz mit dieser Tätigkeit betraut.

Zwei Jungbieber bei der Nahrungsaufnahme

Foto: M. Sattler

Was sind die Aufgaben eines Biber- und Fischotterbeauftragten?

Die Aufgaben der zukünftigen Biber- und Fischotterbeauftragten im Einzelnen sind:

Informationsvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit

Digitale Erfassung der Biberreviere auf Forstamtsebene und deren jährliche Observation

Koordination der durch die oberen Naturschutzbehörden ernannten ehrenamtlichen lokalen Biberbetreuer

Erfassung von Totfunden sowie Bergung und Versorgung verletzter, kranker und hilfloser Biber und Fischotter

Beratung der Gewässerunterhaltungs- oder Verkehrssicherungspflichtigen, Beratung Dritter

Vorbeugungsmaßnahmen von Konflikt- und Schadensfällen, Durchführung von Präventionsmaßnahmen

Selbstständige Lösung kleinerer Konfliktfälle, beispielsweise Einzelbaumschutz, Flächenschutzmaßnahmen, Baumentnahmen, Vergitterungen, Ufer- und Dammsicherungen, Einbau von Dammdrainagen in Biberdämmen sowie die Anlage kleinerer Abfluss- und Umgehungsgerinne zur Wasserstandregulierung

Unterstützung der oberen Naturschutzbehörden bei größeren Konfliktfällen

Vorbereitung von Landankaufs- oder Flächentauschmaßnahmen

Um die Aufgaben fach- und sachkundig ausüben zu können, wollen HessenForst und die Naturschutzverwaltung die zukünftigen Biber- und Fischotterexperten kontinuierlich weiterbilden.

Quelle: HessenForst