Herzblut Waldwirtschaft – Buchpräsentation und Zdimal-Preisverleihung

Neu aufgelegt wurde das Lehr- und Fachbuch Waldwirtschaft heute, das seit genau dreißig Jahren bei avBUCH/Cadmos erscheint.

„Noch anschaulichere Grafiken und Abbildungen sollen an der Waldbewirtschaftung Interessierten jede Menge Wissen noch leichter erlernbar nahe bringen“, so der Sprecher des Autorenteams Ing. Herbert Grulich, bei der Präsentation im Forstlichen Ausbildungszentrum Traunkirchen am 7. September, wo zeitgleich die Verleihung der Zdimal-Preise über die Bühne ging. Forstdirektor Willibald Zdimal gilt seit den Achtzigerjahren als Doyen der forstlichen Facharbeiter- und Meisterausbildung. Er legte den Grundstein für heute rund 6.000 Absolventen, die mit ihrem Fachwissen für Sicherheit und Können im Wald sorgen.

Ein Buch, mit viel Herzblut geschrieben, Preisträger, die gezeigt haben, was sie drauf haben: Albert Reitbauer, Florian Samm, Anton Tanzberger, Christian Tüchler, Dr. Thomas Capellmann, allesamt Forstfacharbeiter aus Niederösterreich, Erik Kirchberger, ausgebildet als Forstwart an der FFS Traunkirchen in Oberösterreich, und Förster Jakob Fraiß, ausgebildet an der HLF Bruck/Mur.

Autoren: Gilge, Grulich, Pfeiffer, Sandler, Spreitzhofer, Stadlmann 224 Seiten, farbige Abbildungen, Format 17 x 24 cm, Softcover, Preis: 18,08 Euro ISBN 978-3-8404-8321-9, Schulbuch Nr.: 1.131, Schulbuch Nr. Print + eBook: 186.035 Erhältlich bei avBuch, Sturzgasse 1a, 1140 Wien, Telefon +43 (0)1/982 33 44-491, vertrieb@avbuch-cadmos.at, avbuch.at