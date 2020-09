Geräteparks digital managen – Mit der Stihl connected App

Mit der neuen Stihl connected App lassen sich Geräteparks digital managen. Sie ist laut Stihl optimal auf den Bedarf von professionellen Anwendern zugeschnitten. Alle Wesentlichen Daten aus dem cloudbasierten Stihl connected System lassen sich mit ihr auch von unterwegs abrufen.

Mit der Stihl connected App baut der Waiblinger Motorgerätehersteller seine digitale Lösung für ein effizientes Flottenmanagement weiter aus. Die neu entwickelte App ist Teil der cloudbasierten Systemlösung Stihl connected, mit der professionelle Anwender ihre Geräteparks und Teams digital managen können.

Übertragung per Bluetooth

Dabei empfängt die auf dem Smartphone oder Tablet des Anwenders installierte Stihl connected App die vom Smart Connector – einem auf den Geräten montierten Sensor – via Bluetooth übermittelten Betriebsstunden und leitet diese an die Stihl Cloud als zentralen Datenspeicher weiter. Auf Wunsch wird dabei auch die Geo-Position mit übertragen.

So kann der Anwender dank der Synchronisierung mit der Stihl Cloud in der Stihl connected App auf seinem Smartphone zum Beispiel nach bestimmten Geräten suchen und ihren letzten bekannten Standorte über eine Karte einsehen. Zudem zeigt ihm die „Nearby-Funktion“ an, welche Geräte sich in seinem direkten Umfeld befinden. Auch anstehende Wartungen und die Wartungshistorie können eingesehen und unvorhergesehene Ausfallzeiten damit reduziert werden.

Alles auf einen Blick

Die neuen Stihl connected App reduziert die notwendigen Informationen auf das Wesentliche und bietet einen schnellen Überblick über die Gerätedaten wie Laufzeit, Alter oder Teamzugehörigkeit. Auch anstehende Wartungen und die Wartungshistorie können eingesehen werden. Zudem kann der Anwender über eine Karte die letzten bekannten Standorte der Geräte einsehen, die „Nearby-Funktion“ zeigt ihm an, welche Geräte sich in seinem direkten Umfeld befinden.

Die App steht für Android und iOS in den gängigen App-Stores zum kostenlosen Download zur Verfügung. Für Bestandskunden gilt dabei: Alle bereits über die Stihl App angelegten Geräte werden automatisch übertragen und müssen somit nicht erneut eingegeben werden.

Intelligent vernetzt

Die cloudbasierte Systemlösung Stihl connected basiert auf vier Elementen: Der auf den Arbeitsgeräten angebrachte Stihl Smart Connector (1) erfasst und speichert bei laufendem Motor die Betriebsstunden und übermittelt diese Informationen via Bluetooth an die auf dem Smartphone oder Tablet des Anwenders installierte Stihl connected App (2). Diese Gerätedaten werden dann – auf Wunsch zusammen mit der Geo-Position des Smartphones oder Tablets – an die Stihl Cloud (3) als zentralen Datenspeicher gesendet. Über das Stihl connected Portal (4) stehen sie den Nutzern oft in Echtzeit zur Auswertung und Verarbeitung zur Verfügung.

Effizientes Gerätemanagement

Mit Stihl connected erhalten gewerbliche Nutzer einen detaillierten Überblick über den Status ihrer Geräte. So informiert sie das System frühzeitig über anstehende Wartungen und ermöglicht es, direkt einen Servicetermin mit dem Stihl Fachhändler zu vereinbaren. Wenn gewünscht, werden alle servicerelevanten Gerätedaten vorab an den Fachhändler übermittelt, sodass dieser bereits die eventuell erforderlichen Ersatzteile bestellen und den Arbeitsumfang einplanen kann. Das verkürzt die Zeit für die Wartung und das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit.

Stihl/Red.