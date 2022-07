Forstlicher Unternehmertag erstmals auf der Interforst

In einem dicht gedrängten Messejahr ist es manchmal sinnvoll, Termine zu bündeln. So wird das beispielsweise mit dem Forstlichen Unternehmertag praktiziert, der üblicherweise eigenständig in Freising (Bayern) oder in Hundisburg (Sachsen-Anhalt) stattfindet.

Die Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern und das Fraunhofer IFF Magdeburg haben das Event heuer gleich in den ersten Tag der Interforst integriert. Er findet statt von 13.30 bis 16.50 Uhr im Raum C62. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Mythen, Esoterik, Fake News – neue Herausforderungen der Forstwirtschaft“. Das genaue Programm finden Sie hier: www.interforst.com/de/rahmenprogramm/ueberblick/forstlicher-unternehmertag/