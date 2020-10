Forstgewerkschaftstag 2020 des BDF

Unter dem Motto „Gemeinsam für den Wald“ trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) vom 21. bis 24. Oktober in Göttingen zum Deutschen Forstgewerkschaftstag. Auf der Tagesordnung stand u.a. die Wahl der Führungsspitze des Verbandes für die nächsten vier Jahre. Ulrich Dohle wurde als neuer Bundesvorsitzender einstimmig wiedergewählt.

Gerade in Zeiten der Pandemie, wo gerade der Wald Rückzugsort, Freiraum und Gesundheitszentrum ist, ist die Erhaltung und Entwicklung des Waldes für die Gesellschaft wichtiger denn je und muss mehr in den Fokus rücken. Der Wald als großartiger Klimaretter ist gerade selbst in Gefahr, Opfer des Klimawandels zu werden. Das gerät in Zeiten der aktuellen Pandemie zu sehr in Vergessenheit. Die Forstleute kümmern sich um den Patienten Wald. Dafür brauchen sie jedoch die Unterstützung der Gesellschaft. Seit drei Jahren arbeiten die Forstleute im Dauerausnahmezustand, um den Wald zu retten. Keine einfache Aufgabe mit aktuell viel zu wenig Personal. Hier muss es eine klare Kehrtwende geben. Die Forstleute stehen weiter bereit, ihrer Verantwortung um den Wald umfassend und mit viel Engagement gerecht zu werden. Diese und weitere aktuelle Themen standen auf dem Programm des alle vier Jahre stattfindenden Deutschen Forstgewerkschaftstag des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) im Oktober in Göttingen.

Neue BDF-Bundesleitung gewählt

Die Wahl der neuen Führungsspitze der Forstgewerkschaft von Vertretern der Mitgliedsverbände des BDF fand am 23. Oktober 2020 statt. Als Ausdruck des Erfolges der Arbeit der vergangenen Wahlperiode und Vertrauen für die Zukunft kann die einstimmige Neuwahl von Ulrich Dohle als Bundesvorsitzender gelten. Neben ihm wurden auch seine fünf Stellvertreterinnen und Stellvertrter sowie der Schatzmeister in die neue Bundesleitung gewählt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ulrich Dohle, Bundesvorsitzender, aus Mecklenburg-Vorpommern

Max Kammermeier, Stellvertreter, aus Bayern

Henning Schmidtke, Stellvertreter, aus Niedersachsen

Matthias Schmitt, Stellvertreter, aus Baden-Württemberg

Anna von Steen, Stellvertreterin, aus Niedersachsen

Gerhard Tenkhoff, Stellvertreterin, aus Nordrhein-Westfalen

Frank Glor, Schatzmeister, aus Mecklenburg-Vorpommern

„Ich freue mich über das so eindeutig ausgesprochene Vertrauen. Mit der neuen Bundesleitung hat der BDF eine verjüngte und sehr gut aufgestellte sowie schlagkräftige Speerspitze. Ich erwarte auch neue Ideen und innovative Ansätze im Engagement des BDF für die Forstleute und den Wald insgesamt“, so Ulrich Dohle. Der alle vier Jahre stattfindende Deutsche Forstgewerkschaftstag formulierte auch Aufgabenstellungen als Auftrag für die neue Legislatur.

Ausnahmezustand im Wald

Die letzten drei Jahre waren nicht nur für den Wald ein Ausnahmezustand, sondern auch für die Forstleute. Aufgrund der Personaleinsparungen der letzten 30 Jahre sind die Herausforderungen im Wald kaum zu stemmen. „Die Umsetzung des Grundprinzips einer umfassenden Nachhaltigkeit erfordert im Wald ein hohes Engagement für viele Details. Noch in den letzten 10 Jahren wurde ein Viertel des Forstpersonals eingespart. Vor uns liegt der notwendige Waldumbau von 2,5 Mio. ha Waldfläche mit überwiegend anfälligen Monokulturen. Gleichzeitig müssen 300.000 ha Schadfläche wiederbewaldet werden. Gefragt sind kluge integrative Rezepte, die Fläche für Fläche gefunden werden müssen. Großmaßstäbige Patenrezepte wird es nicht geben. Auch die Beratung und Betreuung vieler Waldbesitzenden müssen gemeistert werden“, erklärt Dohle.