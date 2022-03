Vom 30. April bis zum 1. Mai findet in Offenburg die Messe Forst Live statt. Die Messeleitung und die Aussteller blicken nach einer langen Pandemie bedingten Pause sehr zuversichtlich auf die erste große Publikumsmesse in Deutschland.

Zwei Mal musste die ForstLive pandemiebedingt ausfallen. Allein das wäre schon genug, um die Spannung und Vorfreude ziemlich in die Höhe zu treiben. Gleichzeitig ist diese Messe aber auch noch in der mitteleuropäischen Forstbranche die erste große Publikumsmesse überhaupt, die seit dem Ausbruch von Corona stattfinden wird. So gesehen wird die Veranstaltung auch ein Gradmesser sein, wie viele Besucher sich nach dieser langen Zeit des Abstandhaltens wieder ins Getümmel stürzen wollen.

Ohne Maske zur Forst Live

Nach der aktualisierten Corona-Verordnung des Bundes vom 19. März wird es für öffentliche Veranstaltungen dieser Art kaum noch Einschränkungen geben, das heißt keine Zugangsanforderungen mit Impfnachweis oder Test und keine Maskenpflicht mehr. Das soll sogar die Innenräume betreffen – dass man sich auf dem Freigelände frei wird bewegen können, war schon länger klar. Ebenso ungewohnt wie zu Beginn der Schutzmaßnahmen das Maske-Tragen war, könnte sich das jetzt anfühlen, wenn man sie nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur Messe braucht. Ein Indiz, dass der Andrang sehr lebhaft werden könnte, hat der Projektleiter der Messe, Volker Matern, anhand der Zahl von Gästekarten der Aussteller: Noch nie wollten die Firmen so viele Menschen zu sich an die Stände einladen, um ihnen ihre Produkte live zu zeigen.

Mit den Messeneuheiten ist es in diesem Jahr so eine Sache: Geht man nach der Regel „Als Neuheit gilt, was noch nie auf einer Messe gezeigt wurde“, dann wird die ForstLive vor lauter Premieren gewissermaßen aus allen Nähten platzen.

Neue Produkte

Schließlich warten diese zum Teil schon seit Frühjahr 2020 darauf, vorgestellt zu werden. Zugleich haben wir von der Fachpresse natürlich versucht, unsere Leser in der Zwischenzeit möglichst gut auf dem Laufenden zu halten. So wissen Sie zum Beispiel über die neuesten Motorsägen von Husqvarna längst Bescheid, kennen den kleinen Skidder R170 von Ritter schon und haben auch den Uniforest Sägespalter Titan 53/40 schon gesehen, den wir bereits im Vorfeld testen durften. Weitere Vorankündigungen finden Sie übrigens hinten in unserem Wirtschafts-Teil. Hier lässt sich schon ein kleiner Schwerpunkt der ForstLive 2022 ausmachen: Wir werden eine geballte Ladung neuer und überarbeiteter Forst-Raupen zu sehen bekommen. Neben Pfanzelt und Alther wird das unter anderem auch die Firma Suffel aus Aschaffenburg sein, die ihren Smart Skidder zeigt.

Neue Aussteller

Die gehört auch zu einer ganzen Reihe neuer Aussteller, die wir heuer erstmalig in Offenburg treffen werden. Es gibt einen Trend hin zu mehr forstlicher Großtechnik, denn unter den Neueinsteigern finden sich die Firmen Waldburg Maschinen Wolfegg (WFW) oder LKT. Auch im Bereich der Hackertechnik gibt es weiteren Zuwachs mit Först, Woodzilla und Eschlböck. Ihren Ruf als „Brennholzmekka“ möchte die ForstLive natürlich auch nicht verlieren – den unterstreicht sie auch dadurch, dass der Bundesverband Brennholzproduktion und -Handel am Freitag und Samstag in der Baden-Arena zu aktuellen Themen der Branche referieren wird. Ansonsten findet das Forst-Forum der Landes-Forstverwaltung von Baden-Württemberg und der Badischen Bauernzeitung am Sonntag statt.

Neues Gelände

Grafik: Messe Offenburg

Stammgäste der ForstLive werden sich in diesem Jahr massiv umgewöhnen müssen, denn die Struktur des Messegeländes hat sich stark gewandelt. Das ist vor allem dem Bau einer großen neuen Messehalle, der Edeka-Arena, im Süden des bisherigen Freigeländes geschuldet. Um diesen Verlust an Open-Air-Ausstellungsfläche zu kompensieren, hat die Messe Offenburg einen großen Platz westlich der Platanenallee dazu genommen, der bisher als Ausstellerparkplatz gedient hatte. Für den Zugang zum neuen Freigelände West wurde eigens eine neue Überführung mit barrierefreier Rampe über die Straße gebaut. In diesen Bereich sind zum Beispiel ganz spontan so große und bekannte Aussteller wie Unterreiner, Pfanzelt, Growi oder auch Engel-Forsttechnik umgezogen.

Heinrich Höllerl