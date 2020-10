FNR legt Marktübersicht Pelletheizungen neu auf

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) gibt jetzt die Marktübersicht Pelletheizungen in 8. aktualisierter Auflage heraus. In der Marktübersicht werden über 100 luft- oder wassergeführte Pelletöfen sowie mehr als 400 Pelletheizkesselmodelle von 34 Herstellern vorgestellt.

Die Neuauflage der Marktübersicht Pelletheizungen beinhaltet Informationen über Pelletkessel und Pelletöfen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie für die Wärmeversorgung in Kommunen und Gewerbe. Dazu gibt es Informationen zu Bauarten und Anlagentechnik von Pelletheizungen, Planungshinweise und Angaben zu aktuellen Emissionsanforderungen aus der Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung. Adresshinweise und Informationen zur Bundesförderung runden die Marktübersicht ab. Daten für mittlere und große Pelletheizungen bzw. –heizwerke mit mehr als 200 kW Leistung können in der Bioenergiedatenbank der FNR recherchiert werden.

Hoher Komfort, geringe Emissionen

Pelletheizungen und der Brennstoff Holzpellets sind besonders komfortabel. Sie verursachen äußerst geringe Emissionen und bieten die Möglichkeit, klimaneutral und hoch effizient mit nachwachsenden Rohstoffen zu heizen. Holzpellets haben als kompakte, genormte und qualitätsgesicherte Holzbrennstoffe einen vergleichsweise geringen Lagerraumbedarf und sind hinsichtlich Brennstoffzuführung voll automatisierbar. Damit lassen sich Holzpellets und Pelletheizungen auch im dichtbebauten städtischen Raum bestens nutzen.

Attraktive Förderung

Klimafreundliche Pelletheizungen bieten sich vor allem für den Ersatz von Ölheizungen an. Aus dem Marktanreizprogramm wird dies mit 10 % Extrabonus und einem Zuschuss von insgesamt 45 % der Kosten für eine Pelletheizung und deren Installation und Inbetriebnahme gefördert. Die höhere Anfangsinvestition in eine Pelletheizung macht sich so vor allem bei Gebäuden bzw. Betrieben mit höherem Brennstoffverbrauch im Laufe weniger Jahre bezahlt. Auch für gut gedämmte Ein- und Mehrfamilienhäuser ist die Pelletheizung eine wirtschaftliche und klimafreundliche Alternative.

Entscheidungshilfe

Die Marktübersicht Pelletheizungen bietet einen neutralen Überblick über die aktuelle Marktsituation. Sie stellt eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Planung der Wärmeversorgung dar. Die Publikation ist in der FNR-Mediathek bestellbar oder kann dort heruntergeladen werden.

Weitere Infomationen: https://mediathek.fnr.de/pelletheizungen-marktubersicht.html

FNR/Red.