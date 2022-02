Finden die Deutschen Baumpflegetage 2022 statt? Das sagen die Veranstalter

Vom 10. bis zum 12. Mai sind die Deutschen Baumpflegetage 2022 geplant. Da in diesem Jahr jedoch bereits die ersten Messen abgesagt wurden, herrscht im Augenblick eine große Unsicherheit. Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Auch die Deutschen Baumpflegetage in Augsburg waren von der Coronapandemie betroffen. So musste die Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren im gewohnten Rahmen leider ausfallen. Wie steht es nun um das große Baumpflegeevent und was sagen die Veranstalter?

Ist die Durchführbarkeit der Deutschen Baumpflegetage gewährleistet?

Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Geschäftsführer der Deutschen Baumpflegetage, macht Hoffnung: „Wir stehen in ständigem Kontakt zu den Behörden und haben den Aufbau und Ablauf der Deutschen Baumpflegetage so angepasst, dass wir für alle Eventualitäten gerüstet sind.“ So habe bereits die Sonderveranstaltung im September 2021 gezeigt, dass eine Fachtagung mit begleitender Messe bei dem bestehenden Corona-Konzept der Veranstalter durchführbar sei. Einen entscheidenden Vorteil biete auch das neue, kontaktlose Ticketsystem, dass sich im Rahmen der Sonderveranstaltung in der Augsburger Kongresshalle bereits bewährt habe, so Dujesiefken weiter.

Thomas Amtage, der seit 2021 ebenfalls Geschäftsführer der Deutschen Baumpflegetage ist, bestätigt die Einschätzung von Prof. Dujesiefken. Seiner Ansicht nach sei die Durchführbarkeit der Veranstaltung nicht zuletzt durch die Weitläufigkeit des Messegeländes gewährleistet: „Die Messe Augsburg hat zehn große Hallen. Sollte es strengere Auflagen bezüglich der einzuhaltenden Abstände geben, können wir die Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche spontan vergrößern. Hinzu kommt, dass wir in diesem Jahr noch mehr Messestände und Aktivitäten in den Außenbereich verlegen und auch der Große Saal überdurchschnittlich viel Raum bietet, um die Besucher der Fachvorträge mit ausreichendem Abstand zu platzieren.“

Die Deutschen Baumpflegetage 2022 finden vom 10. Bis zum 12. Mai in der Messe Augsburg statt. Programm und Online-Anmeldung unter: www.deutsche-baumpflegetage.de

Mit Material der Deutschen Baumpflegetage