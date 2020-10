Holzerfassung mit dem Smartphone, das geht sehr preiswert und schnell mit der App STIHL Holzliste. Die App bietet die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen zu einem gefällten Stamm wie Baumart, Länge, Durchmesser und Güte schnell und einfach direkt im Bestand zu erfassen. Dabei erfolgt die Festmeterberechnung automatisch und abhängig von Stammdurchmesser und Baumart in Echtzeit, die GPS-Position des jeweiligen Stamms wird gespeichert.

Neuerdings können die Werte wie der Rindenabzug auch auf örtliche Gegebenheiten individuell angepasst werden. Zudem lassen sich Polterplätze mittels GPS-Koordinaten definieren und Listen per PDF oder im CSV-Tabellenformat weitergeben. So soll die STIHL Holzliste nicht nur effizienteres und komfortableres Arbeiten ermöglichen, sondern bietet auch einen handfesten wirtschaftlichen Vorteil.

Durchgängiges Informationsmanagement

Mit der STIHL Holzliste können Nutzer mehrere Holzlisten anlegen, verwalten und mit anderen Nutzern teilen. Hierfür erzeugt die Software eine CSV-oder PDF-Datei, welche etwa per E-Mail oder Instant Messenger versendet werden kann. Über eine Standard-Schnittstelle ist zudem die Datenübertragung zur STIHL Software LogBuch möglich. Holzrücker können so beispielsweise ihre Route besser planen und Stämme einfacher finden. Damit ist es für einen Forstbetrieb möglich, die via Holzlisten übertragenen Informationen zu sammeln und individuell aufzubereiten. Die App STIHL Holzliste steht für Android und iOS in den gängigen App-Stores in einer kostenlosen Version mit eingeschränktem Funktionsumfang zur Verfügung. Der volle Funktionsumfang lässt sich für 14 Tage kostenlos testen. Die dauerhafte Freischaltung der uneingeschränkten Nutzung aller Funktionen kostet einmalig 8,99 € inkl. MwSt. und ermöglicht zusätzlich die Erstellung beliebig vieler Holzlisten.

Funktion auch ohne Empfang

Ein Kartenausschnitt des Areals, in dem gearbeitet werden soll, kann mit ihr vorab gespeichert werden. Auf dieser Offline-Karte sind z. B. die forstlichen Rettungspunkte vermerkt und so im Notfall auch ohne Netzempfang abrufbar.

Quelle: STIHL/red