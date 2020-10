Familienführungen im Nationalpark-Zentrum Eifel

Es ist wieder so weit. Die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen stehen an. Damit dem Nachwuchs nicht langweilig wird, hat sich das Nationalpark-Zentrum Eifel etwas Besonderes einfallen lassen. Täglich werden hier abwechslungsreiche Familienführungen durch die Ausstellung „Wildnis(t)räume angeboten.

Während der NRW-Herbstferien veranstaltet das Nationalpark-Zentrum Eifel täglich um 14 Uhr abwechslungsreiche Familientouren durch die Ausstellung „Wildnis(t)räume“. An der Seite eines Nationalpark-Rangers entdecken Groß und Klein die Erlebnisausstellung und gehen dem Thema Wildnis auf den Grund. Auch die aktuelle Jahreszeit spielt eine Rolle: Warum verfärben sich die Blätter? Wieso „röhrt“ der Hirsch und warum fliegen jetzt viele Vögel in den Süden? Was passiert, wenn im Nationalpark Eifel der Herbst beginnt?

Unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie

Die Führungen finden in den Herbstferien täglich um 14 Uhr statt und dauern zirka 90 Minuten – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Trotz der notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus bieten die Führungen ein spannendes und unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie. Für den Gesundheits- und Infektionsschutz der Gäste und des Personals ist durch Hygienekonzepte und geeignete Schutzmaßnahmen gesorgt.

Abb.: Für den Gesundheits- und Infektionsschutz der Gäste und des Personals ist durch Hygienekonzept und geeignete Schutzmaßnahmen gesorgt.

Zweiter Besuch ist frei

Übrigens: Wer die „Wildnis(t)räume“ in den nächsten Wochen besucht, erhält noch bis Ende dieses Jahres beim zweiten Besuch freien Eintritt. Auf eigene Faust die „Wildnis(t)räume“ zu entdecken, ist täglich von 10 bis 17 Uhr möglich. Auf 2.000 m2 gibt es Spannendes und Sehenswertes rund um die Natur zu entdecken. Die gesamte Ausstellung ist barrierefrei erlebbar, mehrsprachig und auch für seh- und hörbehinderte Gäste attraktiv.

Weitere Informationen unter: www.nationalparkzentrum-eifel.de

Quelle: Nationalpark Eifel