Erstmals Luchsnachweis im Soonwald per Videoaufnahme

In Sagenroth im Soonwald in Rheinland-Pfalz wurde Ende August mehrfach ein nicht weiter identifizierter Luchs gesichtet und per Videonachweis von einem Jäger vor Ort aufgenommen. Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in Trippstadt bestätigte den Nachweis.

Demnach ist dies der erste Luchsnachweis soweit nördlich in Rheinland-Pfalz seit 2008. Ein Halsband schien der Luchs nicht zu tragen, bisher war keine genaue Identifikation des Luchses möglich. Ob es sich um ein Tier aus der Pfälzerwald-Population handelt, bleibt ebenfalls unklar. Seit 1999 werden im Pfälzerwald und seiner Umgebung Hinweise auf den Eurasischen Luchs (Lynx lynx) und seit 2005 in ganz Rheinland-Pfalz systematisch durch die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in Trippstadt zusammengestellt.

Projekt zur Wiederansiedlung

Mithilfe des europäischen Förderprogramms LIFE-Natur führt die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz mit ihren Projektpartnern Landesforsten Rheinland-Pfalz, SYCOPARC in Franmailto:luchs@snu.RLP.dekreich sowie dem WWF das Projekt zur Wiederansiedlung der Luchse im Pfälzerwald durch. Das Projekt ist im Januar 2015 gestartet und endet im September 2021.

Weitere Nachweise könnten Anhaltspunkte liefern, die es erlauben, das Tier näher zu bestimmen. Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit an die Großkarnivoren-Hotline unter 06306 – 911199 oder auch per Mail an luchs@snu.RLP.de wenden, um weitere Sichtungen – auch gerne Fotos – mitzuteilen.

Quelle: MUEEF