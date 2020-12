Ergebnisse der Waldschnepfenkartierung 2020 in Baden-Württemberg

Über das Vorkommen der Waldschnepfe und ihre Populationsentwicklung in Baden-Württemberg ist nur wenig bekannt. Ein Projekt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) erprobt Methoden zur Erfassung der Art während der Balzzeit im Frühjahr. Nun gibt es die Ergebnisse zum Waldschnepfenmonitoring 2020.

Während der Balzzeit sind die Balzrufe der männlichen Tiere deutlich zu hören und einfach zu erkennen. Im Projekt der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaflter sollen Methoden zur Erfassung der Art während der Balzzeit entwickelt werden. Bürgerinnen und Bürger in ganz Baden-Württemberg waren dieses Jahr dazu aufgerufen, die FVA bei der Erprobung des Monitorings zu unterstützen.

Großes Engagement der Bevölkerung

„Dieses Jahr haben sich 186 Teilnehmer an der Erfassung im Mai und Juni beteiligt. Im ersten Jahr waren es noch 55 Personen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und wir sind dankbar für das Engagement“, sagt Philip Holderried aus dem FVA-Wildtierinstitut.Die 186 Bürgerinnen und Bürger haben in diesem Frühjahr 636 Zählungen an 259 Standorten durchgeführt. Das Ergebnis: Auf 67 % der Flächen konnten balzende Waldschnepfen nachgewiesen werden.

Die Ergebnisse in Kürze

Im gesamten Erfassungszeitraum ergaben sich 1.764 Beobachtungen. Bei 58 % aller Zählungen wurde mindestens eine Waldschnepfenbeobachtung registriert. Im Mittel gelangen 4,8 Beobachtungen pro Zählung. Der Rekord lag dagegen in diesem Jahr bei 22 Überflügen/Balzlauten innerhalb eines Abends.

Auf 67 % der 259 bearbeiteten Flächen wurden an mindestens einem Abend Waldschnepfen nachgewiesen. Somit gelten 174 Flächen als „von Waldschnepfen besetzt“ und 85 Flächen (33 %) als „nicht besetzt“.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der kartierten Flächen vor allem im Schwarzwald, dem Schwäbischen Keuper-Lias-Land, dem Rheingraben sowie der Neckar-Tauber-Gäuplatte angestiegen.

Bioakustik sinnvoll zur Kartierung

Neben der ehrenamtlichen Erfassung durch Freiwillige, hat das FVA-Team in diesem Jahr den Einsatz autonomer Audiorekorder erprobt. Hier wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit der Universität Freiburg untersucht, wie gut sich die Balz der Walschnepfe mit einem Audiorekorder erfassen lässt. An 30 Erfassungstagen wurden die Geräte auf 16 Flächen parallel zum Menschen im Monitoring eingesetzt und lieferten im direkten Vergleich erstaunlich gute Ergebnisse. Im Projekt „Methodenentwicklung Waldschnepfen-Monitoring in Baden-Württemberg“ werden die begonnenen Untersuchungen in den Jahren 2021 und 2022 in größerem Umfang fortgeführt. „Wenn sich die bisherigen Ergebnisse dann bestätigen, wäre die Bioakustik eine sinnvolle Ergänzung zur ehrenamtlichen Kartierung und könnte Lücken im Erfassungsnetz schließen“, erklärt Holderried.

Nächste Kartiersaison im Mai 2021

Im Mai nächsten Jahres startet die nächste Kartiersaison und auch dann freut sich die FVA über alle Freiwilligen, die sie unterstützen möchten. Außerhalb der Balzzeit können Waldschnepfennachweise an die Wildtierbeauftragten des Landkreises oder an waldschnepfe.fva-bw@forst.bwl.de gemeldet werden.

Hintergründe und Infos:

Ergebnisbericht des Monitorings:

Quelle: FVA BW