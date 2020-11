Sehr unterschiedlich haben die verschiedenen Bundesländer auf den sogenannten Teil-Lockdown im November in puncto Bewegungsjagden reagiert. Während man in Jagd- und Forstkreisen sich grundsätzlich einig ist, dass die Erfüllung des Schalenwildabschusses in Zeiten des Klimawandels und der fortschreitenden Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest von erheblichem öffentlichen Interesse ist, schätzen die zuständigen Behörden die Sicherheitsgefährdung teilweise höher ein.

Hier ein kurzer Überblick mit Links zu weiterführenden Infos unserer Kollegen von jagderleben.de:

Nordrhein-Westfalen gab als erstes Land schon am 30.10.2020 bekannt, dass „Veranstaltungen zur Jagdausübung, soweit diese zur Erfüllung des Schalenwildabschusses oder zur Seuchenvorbeugung durch Reduktion der Wildschweinpopulation erforderlich sind“ unter Beachtung gewisser Regelungen zulässig sind. Andere Gesellschaftjagden sind demnach nicht erlaubt. Ab einer Teilnehmerzahl von 25 Personen sind Alltagsmasken zu tragen.

In Hessen sind Gesellschaftsjagden derzeit durch die örtlichen Gesundheitsämter genehmigungspflichtig. Dann gibt es jedoch keine zahlenmäßige Obergrenze der Teilnehmer. Anstellergruppen sollen maximal aus zehn Personen bestehen und das Aufbrechen durch ein festgelegtes Team zentral erfolgen.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg verlautbarte, dass „sich an der Durchführbarkeit von Bewegungsjagden im Grundsatz nichts geändert hat. Bewegungsjagden sind auch nach der CoronaVO in der ab 2. November 2020 gültigen Fassung mit einer Personenzahl von bis zu 100 Personen zulässig.“

Aus Thüringen wurde bekannt, dass die Forstämter regelrecht dazu angehalten werden, Drückjagden weiter abzuhalten, um den notwendigen Abschuss zu erfüllen. Fahrgemeinschaften sollten sich dabei auf maximal zwei Personen beschränken. Ein Problem sieht man in dem Beherbergungsverbot für auswärtige Jäger. Dafür versucht man eine Ausnahmeregelung zu erreichen.

In der entsprechenden Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist dies schon umgesetzt: Gastjäger bei Drückjagden dürfen hier ins Hotel gehen. Allerdings nur einheimische – das Land hat ein Einreiseverbot für Menschen aus anderen Bundesländern verhängt.

Das Land Brandenburg vermeldet auf seiner offiziellen Webseite knapp: „Gesellschaftsjagden, soweit diese zur Erfüllung des Schalenwildabschusses oder zur Tierseuchenbekämpfung und -prävention erforderlich sind, sind erlaubt.“

In Niedersachsen wurden am 3.11. die Treibjagden auf Niederwild ausdrücklich verboten, während Schalenwild mit maximal 50 Teilnehmern bejagt werden darf. Dazu sind allerdings Genehmigungen durch die Landkreise bzw. kreisfreien Städte einzuholen, für die jeweils ein Hygienekonzept vorzulegen ist.

Ein großes Problem haben derzeit die Jäger in Bayern, wo die Infektionsschutzverordnung ein generelles Veranstaltungsverbot außer Demonstrationen und Gottesdiensten vorsieht (§ 5 der 8. BayIfSMV). Ausnahmen für die Jagd mit Privatjägern können nur die zuständigen Gesundheitsämter der Landkreise im Einzelfall erteilen, wenn das aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Das wäre jedoch noch kaum auf der Fläche praktikabel, deswegen arbeitet das StMELF noch an einer generellen Lösung (Stand 4.11.2020)

In Sachsen, wo in diesen Tagen die ersten Fälle von ASP entdeckt wurden, stuft das Sozialministerium die Jagd grundsätzlich als systemrelevant ein. Allerdings widerspricht die dortige Corona-Schutzverordnung der Durchführung von größeren Jagden da bei Veranstaltungen nur 10 Personen aus 2 Haushalten zugelassen seien. Die Angelegenheit soll deswegen im Corona-Krisenstab verhandelt werden.

