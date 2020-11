Agrarausschuss empfiehlt Aktivierung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes

Die Landesregierung von Nordrhein-­Westfalen hatte am 27. Oktober über den Bundesrat die Aktivierung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes initiiert. Nun hat der Agrarausschuss empfohlen, dass



Unterdessen kritisierte auch der Deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR) die über den Bundesrat beantragte Aktivierung des Forstschäden-Ausgleichsgesetz. Dieses verfehle aus Sicht des DHWR seine Ziele.

Die Landesregierung von Nordrhein-­Westfalen hatte am 27. Oktober über den Bundesrat die Aktivierung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes initiiert. Grund dafür sind die extremen Waldschäden und die teils massiven Verwerfungen auf dem Holzmarkt. Kernpunkt der Initiative ist eine bundesweite befristete Beschränkung des Fällens von gesunden Fichten auf 70 % gegenüber dem Normaleinschlag bis zum 30. September 2022. Als Referenzzeitraum für den Normaleinschlag sind die Jahre 2013 bis 2017 vorgesehen.

NRW hatte die Initiative in das Bundesratsverfahren am 6. November eingebracht. Der Entwurf wurde zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz verwiesen. Dieser hatte am 11. November die Annahme durch den Bundesrat empfohlen. Der Bundesrat wird darüber in seiner Sitzung am 27. November beraten und entscheiden. Nach der Annahme im Bundesrat wird die Verordnung zum Forstschädenausgleichsgesetz durch die Bundeslandwirtschaftsministerin in Kraft gesetzt.

DHWR kritisiert die geplante Aktivierung

In einer Presserklärung des Deutschen Holzwirtschaftsrates (DHWR) vom 6. November heißt es, dass die Deutsche Holzwirtschaft ausdrücklich die Hilfen des Bundes und der Länder unterstützt, um den krisengeplagten Waldbesitzern finanzielle Mittel für die Erhaltung des Waldes und den Waldumbau bereitzustellen. DHWR-Präsident Steffen Rathke betont allerdings, dass „eine bundesweite Beschränkung des Holzeinschlages in diesem Ausmaß die Liquidität der Forstbetriebe schwächt, die den so notwendigen ökologischen Waldumbau auch aus den Erlösen des Holzverkaufs finanzieren.“ Die deutsche Holzwirtschaft sehe in einem solchen, in Deutschland beispiellosen ordnungspolitischen Eingriff in den Markt eine besondere Gefahr für kleine und mittelständische Unternehmen. Insbesondere regional einkaufende Sägewerke können sich bei dieser Marktbeschränkung nicht mehr ausreichend mit Rohstoffen versorgen.

Zugleich ignoriere eine bundesweite Einschlagsbeschränkung die regionalen Unterschiede im Schadholzaufkommen. Denn anders als 2019 war die Niederschlagsmenge 2020 deutlich heterogener. Neben stark betroffenen Regionen fanden sich vor allem im Süden Deutschlands viele Gebiete, in denen weniger neue Schäden zu verzeichnen waren.

„Viel wichtiger wäre es, wenn die Politik das veraltete und gegen EU-Recht verstoßende Forstschäden-Ausgleichsgesetz endlich novellieren würde“, fordert Rathke . „Was die Branche im fortschreitenden Klimawandel benötigt, ist ein modernes Gesetz, welches das Krisenmanagement auf Bundes- und Landesebene regelt.” So müssten im Kalamitätsfall schnell Informationen zur Verteilung und zur Höhe der Schäden verfügbar sein. Es müssten die rechtlichen Grundlagen für eine zügige Einsetzung von bundesweit geltenden Sonderregelungen in der Transportlogistik geschaffen werden. Und es müssten Kapazitäten für Zwischenlager aufgebaut werden. All dies ist seit Jahren bekannt und es fehle hier an gesetzlichen Regelungen. „Das Gesetz in seiner jetzigen Form helfe wenigen und schaffe neue Schäden an anderer Stelle“, so Rathke abschließend.

Auch weitere Deutsche Holzverbände fürchten, dass die für die Jahre 2021 und 2022 geplante Einschlagsbeschränkung für Nadelrundholz der Holzwirtschaft schaden könne. Ein Zusammenschluss von fünf Verbänden der Holzwirtschaft sieht dadurch die Versorgungssicherheit die Holzverarbeiter gefährdet. Man befürworte das Ziel, die Waldbesitzer beim Umbau hin zu klimastabilen Wäldern zu unterstützen. Die Beschränkungen des Forstschädenausgleichsgesetzes sind dafür nach Ansicht der Holzverbände aber kein geeignetes Mittel.

red/DHWR