Deutscher Landwirtschaftsverlag ist „Top-Arbeitgeber des Mittelstandes 2021“

Die dlv – Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH wurde von FOCUS BUSINESS in Zusammenarbeit mit kununu.com als „Top-Arbeitgeber des Mittelstandes 2021“ ausgezeichnet.

Hierfür wurden rund 950.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland auf kununu.com untersucht. Der dlv hat es dabei in das Top-Ranking der 4.000 Besten geschafft. Der dlv bedankt sich an dieser Stelle für die Auszeichnung und die Bewertungen auf kununu. Wir freuen uns über diese Auszeichnung und bleiben weiter dran, als Arbeitgeber immer attraktiver und besser zu werden. Dazu wird in 2021 auch erstmals eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt werden.

Was ist kununu?

Kununu ist Europas führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen mit Informationen zu Gehalt und Unternehmenskultur. Auf kununu sind Arbeitgeberbewertungen von Arbeitnehmern, Bewerbern und Azubis/Lehrlingen anonym und ohne Anmeldung für alle frei einsehbar. Darüber hinaus liefert der kununu Kulturkompass Insights zur gelebten Unternehmenskultur und Informationen zu den Gehältern.

Hier geht’s zur Webseite.

Red./Quelle: kununu.com