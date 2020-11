Deutsche Baumpflegetage auf 2022 verschoben

In diesem Jahr haben die Deutschen Baumpflegetage bereits nicht stattgefunden. Europas größter Baumpflegeevent wurde aufgrund der Coronapandemie ins Jahr 2021 verlegt. Nun zieht Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Veranstalter der Deutschen Baumpflegetage, auch für 2021 die Reißleine.

Der neue Termin für die Deutschen Baumpflegetage in der Messe Augsburg ist für den 26. bis 28. April 2022 angesetzt. In einem Statement gegenüber forstpraxis.de betont Prof. Dr. Dirk Dujesiefken: „Die erneute Verschiebung frustriert uns! Wieder sind Monate der Vorbereitung umsonst gewesen. Die Absage tut mir weh und ich denke dabei auch an alle Teilnehmer, Aussteller, Referenten und Freunde der Baumpflegetage. Aber wir können und wollen unsere Tagungsteilnehmer keinen Risiken aussetzen.“

An dem bewährten Konzept der Veranstaltung will Dujesiefken festhalten. „Die Leute kommen seit Jahren in steigender Anzahl nach Augsburg. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir nicht verlassen.“ Damit erteilte er einer digitalen Ersatzveranstaltung eine Absage. „Die Baumpfleger wollen sich begegnen, sie wollen den Praxisbezug“, betonte Dujesiefken.

Die Tagung als solche sei durch den zweimaligen Ausfall nicht gefährdet, in den vergangenen drei Jahren konnten Rücklagen gebildet werden. Auch der Standort Augsburg bleibt. „Die Zusammenarbeit mit der Messe und der Stadt ist hervorragend, daran werden wir nicht rütteln“, so der Veranstalter.

Verständnis für Entscheidung

Die meisten Aussteller zeigten großes Verständnis und auch Respekt für die Entscheidung. Damit gebe es Planungssicherheit. Einige Firmen waren aber auch enttäuscht über die Verschiebung, denn nach dem Ausfall der GaLaBau Messe in Nürnberg und anderer Veranstaltungen vermissen die Unternehmen den Kontakt zu Kunden. „Den Ausstellern fehlt einfach das Feedback, sie brauchen den Austausch mit Kollegen. Augsburg ist auch eine Ideenschmiede“ sagte Dujesiefken.

Bei dem Baumpflege-Event in Augsburg vom 26. bis 28. April 2022 werden wie immer an allen drei Tagen Fachvorträge, praktische Vorführungen und die Messe für die Baumpflege stattfinden. Die thematischen Schwerpunkte der Tagung 2022 werden die Bereiche Alleebäume, Trockenschäden und Baumkrankheiten umfassen.

Infos zur Tagung unter: www.deutsche-baumpflegetage.de

red/Forum Baumpflege